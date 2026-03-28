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IPL में सबसे ज्यादा Orange Cap जीतने वाले 5 बल्लेबाज, विराट-रोहित नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलती है. अब आईपीएल 2026 में कई खिलाड़ी ऑरेंज कैप जीतने की कोशिश करेंग. लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि आईपीएल में अब तक सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किन खिलाड़ियों ने जीती है.

मोहम्मद साबिर | Mar 28, 2026, 06:12 PM IST

1.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
1

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए डेविड वॉर्नर ने सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप जीती हैं. उन्होंने 2015, 2017 और 2019 में कुल तीन बार ऑरेंज कैप जीती है. 
 

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2.क्रिस गेल

क्रिस गेल
2

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए क्रिस गेल ने दो लगातार ऑरेंज कैप जीती था. गेल ने 2011 और 2012 में ऑरेंज कैप जीती है. 
 

3.विराट कोहली

विराट कोहली
3

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए विराट कोहली ने दो बार ऑरेंज कैप जीती थी. उन्होंने 2016 और 2024 में ये कारनामा किया है. 
 

4.शुभमन गिल

शुभमन गिल
4

गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए शुभमन गिल ने 2023 में 890 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता था. 
 

TRENDING NOW

5.जोस बटलर

जोस बटलर
5

राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए जोस बटलर ने 2022 में 863 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता है. 
 

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