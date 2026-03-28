IPL में सबसे ज्यादा Orange Cap जीतने वाले 5 बल्लेबाज, विराट-रोहित नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

1 . डेविड वॉर्नर

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सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए डेविड वॉर्नर ने सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप जीती हैं. उन्होंने 2015, 2017 और 2019 में कुल तीन बार ऑरेंज कैप जीती है.

