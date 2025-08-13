ODI में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने 16 साल में रचा था इतिहास

Sachin Tendulkar Son Engagement: कौन है सारा तेंदुलकर की होने वाली भाभी? अर्जुन ने रचाई सगाई
मोहम्मद साबिर | Aug 13, 2025, 09:19 PM IST
1.शाहिद अफरीदी
पाकिस्तान की शाहिद अफरीदी के नाम ये रिकॉर्ड है. वो वनडे में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं. शाहिद ने 16 साल 217 दिन की उम्र में शतक ठोक दिया था.
2.उस्मान गनी
अफगानिस्तान के उस्मान गनी ने वनडे में 17 साल 242 दिन की उम्र में शतक ठोककर इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया था.
3.इमरान नजीर
पाकिस्तान ते इमरान नजीर ने वनडे में 18 साल 121 दिन की उम्र में ये कारनामा किया था और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवाया था.
4.सलीम इलाही
पाकिस्तान के सलीम इलाही ने 18 साल 312 दिन की उम्र में शतक ठोका और ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं.
5.तमीम इकबाल
बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने 19 साल 2 दिन की उम्र में वनडे में शतक ठोका था. तमीम इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.