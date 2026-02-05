WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 05, 2026, 09:59 PM IST
1.स्मृति मंधाना
आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने फाइनल में 87 रनों की पारी खेलते हुए सबसे रन बनाने के मामले में हरमनप्रीत कौर को पछाड़ दिया है. उन्होंने डब्ल्यूपीएल की 9 पारियों में 377 रन बनाए हैं.
2.हरमनप्रीत कौर
मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम लिस्ट में दूसरे पायदान पर है. उन्होंने डब्ल्यूपीएल 2026 में 8 पारियों में 342 रन बनाए हैं.
3.नेट साइवर-ब्रंट
मुंबई इंडियंस की नेट साइवर-ब्रंट ने डब्ल्यूपीएल 2026 की 7 पारियों में 321 रन ठोके हैं.
4.लिजेल ली
दिल्ली कैपिटल्स की लिजेल ली ने डब्ल्यूपीएल की 9 पारियों में 283 रन अपने नाम किए हैं.
5.लौरा वोल्वार्ड्ट
दिल्ली कैपिटल्स की लौरा वोल्वार्ड्ट ने डब्ल्यूपीएल की 9 पारियों में 273 रन ठोके हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.