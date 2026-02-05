WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

1 . स्मृति मंधाना

आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने फाइनल में 87 रनों की पारी खेलते हुए सबसे रन बनाने के मामले में हरमनप्रीत कौर को पछाड़ दिया है. उन्होंने डब्ल्यूपीएल की 9 पारियों में 377 रन बनाए हैं.

