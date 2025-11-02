Women's ODI World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 02, 2025, 10:31 PM IST
1.लौरा वोल्वार्ड्ट
साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा 571 रन बनाए हैं और पहले स्थान पर हैं.
2.स्मृति मंधाना
भारत की स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की 9 पारियों में 434 रन बनाए हैं. मंधाना लिस्ट में दूसरी बल्लेबाजी है, जिसने 400 रनों का आंकड़ा पार किया है.
3.एश्ले गार्डनर
ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की 5 पारियों में 328 रन अपने नाम किए हैं.
4.प्रतिका रावल
भारत की प्रतिका रावल ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की 6 पारियों में 308 रन बनाए हैं. रावल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.फोएबे लिचफील्ड
ऑस्ट्रेलिया की फोएबे लिचफील्ड ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की 7 पारियों में 304 रन बनाए हैं. हालांकि गार्डनर, रावल और लिचफील्ड तीन ही बल्लेबाज 300 रनों का आंकड़ा पार कर पाए हैं.