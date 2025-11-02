Women's ODI World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

5 . फोएबे लिचफील्ड

ऑस्ट्रेलिया की फोएबे लिचफील्ड ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की 7 पारियों में 304 रन बनाए हैं. हालांकि गार्डनर, रावल और लिचफील्ड तीन ही बल्लेबाज 300 रनों का आंकड़ा पार कर पाए हैं.

