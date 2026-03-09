T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

1 . साहिबजादा फरहान

1

पाकिस्तान के स्टार ओपनर साहिबजादा फरहान ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 6 पारियों में 383 रन बनाए हैं.

