T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 09, 2026, 03:29 PM IST
1.साहिबजादा फरहान
पाकिस्तान के स्टार ओपनर साहिबजादा फरहान ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 6 पारियों में 383 रन बनाए हैं.
2.टिम शेफर्ट
न्यूजीलैंड के दिग्गज ओपनर टिम शेफर्ट ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 8 पारियों में 326 रन ठोके हैं.
3.संजू सैमसन
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 5 पारियों में 321 रन अपने नाम किए हैं.
4.ईशान किशन
भारतीय विकेटकीपर ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 9 पारियों में 317 रन जड़े हैं.
5.फिन एलन
न्यूजीलैंड के फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 8 पारियों में 298 रन बनाए हैं.