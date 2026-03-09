FacebookTwitterYoutubeInstagram
India Post Merit List 2026: कब आएगी इंडिया पोस्ट जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट? जानें डिटेल्स

वेस्ट एशिया में जारी तनाव पर हमारी नज़र, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताः एस जयशंकर

क्या कॉफी या कोको पाउडर से सफेद बाल डार्क ब्राउन होंगे? एक्सपर्ट्स से जानें होममेड हेयर डाई कैसे बनाएं?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा

HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अंत हो गया है और टीम इंडिया ने तीसरी बार खिताब अपने नाम किया. इस वर्ल्ड कप में कई बल्लेबाजों ने अपना दम दिखाया है. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 09, 2026, 03:29 PM IST

1.साहिबजादा फरहान

साहिबजादा फरहान
1

पाकिस्तान के स्टार ओपनर साहिबजादा फरहान ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 6 पारियों में 383 रन बनाए हैं. 
 

2.टिम शेफर्ट

टिम शेफर्ट
2

न्यूजीलैंड के दिग्गज ओपनर टिम शेफर्ट ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 8 पारियों में 326 रन ठोके हैं. 
 

3.संजू सैमसन

संजू सैमसन
3

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 5 पारियों में 321 रन अपने नाम किए हैं. 
 

4.ईशान किशन

ईशान किशन
4

भारतीय विकेटकीपर ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 9 पारियों में 317 रन जड़े हैं. 
 

5.फिन एलन

फिन एलन
5

न्यूजीलैंड के फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 8 पारियों में 298 रन बनाए हैं. 
 

