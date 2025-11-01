आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर हैं भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 01, 2025, 05:56 PM IST
1.मेग लैनिंग
ऑस्ट्रेलिया विमेंस की मेग लैनिंग ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में अब तक 6 मैचों में 175 रन बनाए हैं और इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.
2.बेथ मूनी
ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में 4 मैचों की 3 पारियों में 166 रन बनाए हैं.
3.एलिसा हीली
ऑस्ट्रेलिया टीम की लगातार तीसरी प्लेयर्स इस लिस्ट में टॉप-3 में शामिल है. हीली ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल 6 पारियों में 155 रन बनाए हैं.
4.लौरा वोल्वार्ड्ट
साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में 2 मैचों में 94 रन बनाए हैं और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.एलिसे विलानी
ऑस्ट्रेलिया की एलिसे विलानी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में 3 पारियों में 70 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.