रजत महोत्सव में PM मोदी बोले- हमारी सरकार ने गरीबों को पक्के मकान दिए, अस्पताल, शिक्षा को गरीबों तक पहुंचाया है

गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट

GST दर में कटौती के बावजूद बढ़ी खरीदारी, अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

ऐसी लवस्टोरी सुन पुलिस का भी चकरा गया दिमाग, बेटे की सगाई से पहले समधी संग समधन हुई फरार

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर हैं भारतीय

Indian Railways: रेलवे ने किए टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, इन यात्रियों को मिलेगा अब लोअर बर्थ का लाभ

क्रिकेट

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर हैं भारतीय

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल कल रविवार को खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप फाइनल में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. इस लिस्ट में एक भी भारतीय मौजूद नहीं है. 

मोहम्मद साबिर | Nov 01, 2025, 05:56 PM IST

1.मेग लैनिंग

मेग लैनिंग
1

ऑस्ट्रेलिया विमेंस की मेग लैनिंग ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में अब तक 6 मैचों में 175 रन बनाए हैं और इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. 
 

2.बेथ मूनी

बेथ मूनी
2

ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में 4 मैचों की 3  पारियों में 166 रन बनाए हैं. 
 

3.एलिसा हीली

एलिसा हीली
3

ऑस्ट्रेलिया टीम की लगातार तीसरी प्लेयर्स इस लिस्ट में टॉप-3 में शामिल है. हीली ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल 6 पारियों में 155 रन बनाए हैं. 
 

4.लौरा वोल्वार्ड्ट

लौरा वोल्वार्ड्ट
4

साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में 2 मैचों में 94 रन बनाए हैं और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. 
 

5.एलिसे विलानी

एलिसे विलानी
5

ऑस्ट्रेलिया की एलिसे विलानी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में 3 पारियों में 70 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 
 

