Photos

क्रिकेट

U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में कई युवा बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि इस वर्ल्ड कप में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Feb 06, 2026, 07:12 PM IST

1.फैसल शिनोजादा

फैसल शिनोजादा
1

अफगानिस्तान के फैसल शिनोजादा का नाम लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 435 रन बनाए हैं. 
 

2.बेन मेयस

बेन मेयस
2

इंग्लैंड के बेन मेयस ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 399 रन बनाए हैं. 
 

3.वीरन चामुदिथा

वीरन चामुदिथा
3

श्रीलंका के वीरन चामुदिथा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 5 पारियों में 310 रन बनाए हैं. 
 

4.थॉमस रेव

थॉमस रेव
4

इंग्लैंड के थॉमस रेव ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 299 रन अपने नाम किया है. 
 

5.जेसन राउल्स

जेसन राउल्स
5

साउथ अफ्रीका के जेसन राउल्स ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 5 पारियों में 280 रन बनाए हैं. 
 

6.नितेश सैमुअल

नितेश सैमुअल
6

ऑस्ट्रेलिया के नितेश सैमुअल ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 275 रन बनाए हैं. 
 

7.वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी
7

भारत के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 264 रन ठोके हैं और लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं. वहीं वैभव इस लिस्ट में इकलौते भारतीय हैं. 
 

