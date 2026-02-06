U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 06, 2026, 07:12 PM IST
1.फैसल शिनोजादा
अफगानिस्तान के फैसल शिनोजादा का नाम लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 435 रन बनाए हैं.
2.बेन मेयस
इंग्लैंड के बेन मेयस ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 399 रन बनाए हैं.
3.वीरन चामुदिथा
श्रीलंका के वीरन चामुदिथा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 5 पारियों में 310 रन बनाए हैं.
4.थॉमस रेव
इंग्लैंड के थॉमस रेव ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 299 रन अपने नाम किया है.
5.जेसन राउल्स
साउथ अफ्रीका के जेसन राउल्स ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 5 पारियों में 280 रन बनाए हैं.
6.नितेश सैमुअल
ऑस्ट्रेलिया के नितेश सैमुअल ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 275 रन बनाए हैं.
7.वैभव सूर्यवंशी
भारत के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 264 रन ठोके हैं और लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं. वहीं वैभव इस लिस्ट में इकलौते भारतीय हैं.