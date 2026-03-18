एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 10 साल से नहीं टूटा इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड

1 . विराट कोहली

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए विराट कोहली ने साल 2016 की 16 पारियों में 973 रन बना दिया था. इस दौरान 4 शतक और 7 अर्धशतक ठोके थे.

