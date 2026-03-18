एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 10 साल से नहीं टूटा इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 18, 2026, 04:48 PM IST
1.विराट कोहली
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए विराट कोहली ने साल 2016 की 16 पारियों में 973 रन बना दिया था. इस दौरान 4 शतक और 7 अर्धशतक ठोके थे.
2.शुभमन गिल
गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए शुभमन गिल ने आईपीएल 2023 की 17 पारियों में 890 रन बनाए थे.
3.जोस बटलर
राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए जोस बटलर ने आईपीएल 2022 की 17 पारियों में 863 रन ठोके थे.
4.डेविड वॉर्नर
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए डेविड वॉर्नर ने आईपीएल 2016 की 17 पारियों में 848 रन ठोक दिए थे.
5.साई सुदर्शन
गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए आईपीएल 2025 की 15 पारियों में 759 रन जड़े थे और सुदर्शन लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.