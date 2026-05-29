FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IPL 2026 के बीच बड़ी खबर, Rishabh Pant ने छोड़ी कप्तानी; LSG ने किया ऐलान

IPL 2026 के बीच बड़ी खबर, Rishabh Pant ने छोड़ी कप्तानी; LSG ने किया ऐलान

पंजाब नगर निकाय चुनाव में AAP की आंधी, कांग्रेस-अकाली-भाजपा चारों खाने चित

पंजाब नगर निकाय चुनाव में AAP की आंधी, कांग्रेस-अकाली-भाजपा चारों खाने चित

Garuda Purana: मौत के बाद आत्मा कब छोड़ती है घर? इन 13 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम

मौत के बाद आत्मा कब छोड़ती है घर? इन 13 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक IPL सीजन के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने आगे बड़े-बड़े सुरमा भी हुए फेल

एक IPL सीजन के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने आगे बड़े-बड़े सुरमा भी हुए फेल

CBSE Class 12th Re-evaluation 2026 आज से शुरू, स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई; जानें फीस और पूरी प्रक्रिया

CBSE Class 12th Re-evaluation 2026 आज से शुरू, स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई; जानें फीस और पूरी प्रक्रिया

Numerology: प्यार पाने में अनलकी होते हैं मूलांक 5 के लोग, दोस्ती करने के बाद कभी नहीं छोड़ते साथ

प्यार पाने में अनलकी होते हैं मूलांक 5 के लोग, दोस्ती करने के बाद कभी नहीं छोड़ते साथ

HomePhotos

क्रिकेट

एक IPL सीजन के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने आगे बड़े-बड़े सुरमा भी हुए फेल

आईपीएल 2026 अपने अंत को आ गया है और 31 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाना जाना है. लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि आईपीएल के एक सीजन में किन खिलाड़ियों ने पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने बड़े-बड़े सूरमा को पछाड़ दिया है.

मोहम्मद साबिर | May 29, 2026, 09:30 PM IST

1.वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी
1

राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने आईपीएल 2026 में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा 521 रन बनाए हैं. 
 

Advertisement

2.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
2

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने आईपीएल 2016 में पावरप्ले के दौरान 467 रन बनाए थे. 
 

3.ट्रेविस हेड

ट्रेविस हेड
3

सनराइजर्स हैदराबाद के ट्रेविस हेड ने आईपीएल 2024 में पावरप्ले के दौरान 402 रन बनाए थे.
 

4.साई सुदर्शन

साई सुदर्शन
4

गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने आईपीएल 2025 में पावरप्ले के दौरान 402 रन बनाए थे. 
 

TRENDING NOW

5.एडम गिलक्रिस्ट

एडम गिलक्रिस्ट
5

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने आईपीएल 2009 में पावरप्ले के दौरान 382 रन ठोके थे और वो लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक IPL सीजन के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने आगे बड़े-बड़े सुरमा भी हुए फेल
एक IPL सीजन के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने आगे बड़े-बड़े सुरमा भी हुए फेल
CBSE Class 12th Re-evaluation 2026 आज से शुरू, स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई; जानें फीस और पूरी प्रक्रिया
CBSE Class 12th Re-evaluation 2026 आज से शुरू, स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई; जानें फीस और पूरी प्रक्रिया
Numerology: प्यार पाने में अनलकी होते हैं मूलांक 5 के लोग, दोस्ती करने के बाद कभी नहीं छोड़ते साथ
प्यार पाने में अनलकी होते हैं मूलांक 5 के लोग, दोस्ती करने के बाद कभी नहीं छोड़ते साथ
IPL Final में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले बल्लेबाज, इन दो खिलाड़ियों ने खिताबी मैच में जड़ा है शतक
IPL Final में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले बल्लेबाज, इन दो खिलाड़ियों ने खिताबी मैच में जड़ा है शतक
अपने घर से शुरू किया था बिजनेस, आज कर रहे हैं लाखों की कमाई
अपने घर से शुरू किया था बिजनेस, आज कर रहे हैं लाखों की कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
Sphatik Ratna: इस रत्न को धारण करने से हो जाते हैं मालामाल, चुम्बक की तरह खींचा चला आता है पैसा
इस रत्न को धारण करने से हो जाते हैं मालामाल, चुम्बक की तरह खींचा चला आता है पैसा
Jyeshtha Adhik Maas Purnima: इस दिन है ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि, जानें तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन है ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि, जानें तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व
Astro Tips: अग्नि तत्व के लोगों को क्यों ज्यादा सताती है गर्मी? राशि से जानें अपना तत्व और गर्मी से बचाव के उपाय
अग्नि तत्व के लोगों को क्यों ज्यादा सताती है गर्मी? राशि से जानें अपना तत्व और गर्मी से बचाव के उपाय
Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं गजब के माइंड रीडर, सामने आते ही जान लेते हैं दूसरे के मन की बातें
इस मूलांक के लोग होते हैं गजब के माइंड रीडर, सामने आते ही जान लेते हैं दूसरे के मन की बातें
Char Dham Yatra 2026: 39 दिनों में 105 श्रद्धालुओं की मौत, केदारनाथ जा रहे हैं तो यात्री इन बातों का रखें खास ध्यान
39 दिनों में 105 श्रद्धालुओं की मौत, केदारनाथ जा रहे हैं तो यात्री इन बातों का रखें खास ध्यान
MORE
Advertisement