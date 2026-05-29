एक IPL सीजन के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने आगे बड़े-बड़े सुरमा भी हुए फेल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 29, 2026, 09:30 PM IST
1.वैभव सूर्यवंशी
राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने आईपीएल 2026 में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा 521 रन बनाए हैं.
2.डेविड वॉर्नर
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने आईपीएल 2016 में पावरप्ले के दौरान 467 रन बनाए थे.
3.ट्रेविस हेड
सनराइजर्स हैदराबाद के ट्रेविस हेड ने आईपीएल 2024 में पावरप्ले के दौरान 402 रन बनाए थे.
4.साई सुदर्शन
गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने आईपीएल 2025 में पावरप्ले के दौरान 402 रन बनाए थे.
5.एडम गिलक्रिस्ट
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने आईपीएल 2009 में पावरप्ले के दौरान 382 रन ठोके थे और वो लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.