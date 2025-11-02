FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

Women's ODI World Cup 2025 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय प्लेयर का नाम

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में कई बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है. इस लिस्ट में भारत और साउथ अफ्रीका के भी खिलाड़ी हैं. आइए जानते हैं कि लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम शामिल है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं कि किन प्लेयर्स ने कितने शतक लगाए हैं. 

मोहम्मद साबिर | Nov 02, 2025, 10:44 PM IST

1.एश्ले गार्डनर

एश्ले गार्डनर
1

ऑस्ट्रेलिया के एश्ले गार्डनर ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की 5 पारियों में सबसे ज्यादा दो शतक ठोके हैं. उनका नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. 
 

2.एलिसा हीली

एलिसा हीली
2

ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की 5 पारियों में 2 शतक ठोके हैं और उनका नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.लौरा वोल्वार्ड्ट

लौरा वोल्वार्ड्ट
3

साउथ अफ्रीका के लौरा वोल्वार्ड्ट आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की 8 पारियों में दो शतक लगाया है. 
 

4.स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना
4

भारत की स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की 9 पारियों में 1 शतक ठोका है. 
 

5.प्रतिका रावल

प्रतिका रावल
5

भारत की प्रतिका रावल ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की 6 पारियों में एक सेंचुरी लगाई है और 5वें स्थान पर हैं.
 

