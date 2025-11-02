Women's ODI World Cup 2025 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय प्लेयर का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 02, 2025, 10:44 PM IST
1.एश्ले गार्डनर
ऑस्ट्रेलिया के एश्ले गार्डनर ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की 5 पारियों में सबसे ज्यादा दो शतक ठोके हैं. उनका नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं.
2.एलिसा हीली
ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की 5 पारियों में 2 शतक ठोके हैं और उनका नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.लौरा वोल्वार्ड्ट
साउथ अफ्रीका के लौरा वोल्वार्ड्ट आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की 8 पारियों में दो शतक लगाया है.
4.स्मृति मंधाना
भारत की स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की 9 पारियों में 1 शतक ठोका है.
5.प्रतिका रावल
भारत की प्रतिका रावल ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की 6 पारियों में एक सेंचुरी लगाई है और 5वें स्थान पर हैं.