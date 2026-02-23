FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

रांची एयरपोर्ट से उड़ा चार्टर विमान क्रैश. झारखंड से दिल्ली जा रही थी एयर एंबुलेंस. एयर एंबुलेंस में 7 लोग सवार थे. चतरा जिले के जंगल में क्रैश होने की खबर | रांची एयरपोर्ट से चार्टर विमान रडार से गायब, रांची एयरपोर्ट से उड़ा चार्टर विमान लापता, उड़ान भरने के कुछ देर बाद विमान गायब, झारखंड से इस समय की बड़ी खबर, विमान में मरीज और परिजन सवार थे, एयर एंबुलेंस में 7 लोग सवार थे | ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी. US से गेम खेलने वालों पर लगेगा और टैरिफ. दशकों तक US से खिलवाड़ करने वालों पर बैन.

नई गति, नई दिशा... दिल्ली को मिला विकास का नया आधुनिक मॉडल, CM रेखा गुप्ता ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

PCOD-PCOS या बढ़ते वजन से चाहिए छुटकारा? रोज करें चक्की चालनासन, ये गंभीर समस्याएं भी होंगी दूर! 

कितने दिनों में बदल देना चाहिए Toothbrush और Tongue Cleaners? इन बातों पर तुरंत दें ध्यान

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड

Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया है. आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक किन बल्लेबाजों ने सबसे तेज अर्धशतक ठोका है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 23, 2026, 08:53 PM IST

1.शिमरोन हेटमायर

शिमरोन हेटमायर
1

विस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया है. इतना ही नहीं इसी वर्ल्ड कप में हेटमायर ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 22 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी. 
 

2.दासुन शनाका

दासुन शनाका
2

श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में ओमान के खिलाफ 19 गेंदों में फिफ्टी लगा दी थी. 
 

3.एडन मार्करम

एडन मार्करम
3

साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 19 गेंदों में फिफ्टी जड़ दी थी. 
 

4.ईशान किशन

ईशान किशन
4

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में नामीबिया के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. 
 

5.टिम शेफर्ट

टिम शेफर्ट
5

न्यूजीलैंड के टिम शेफर्ट ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 यूएई के खिलाफ 23 गेंदों में फिफ्टी लगा दी थी. 
 

धर्म
Holashtak 2026: होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि
होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि
Horoscope 23 February: इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
Shani Gochar: शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
