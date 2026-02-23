T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

रांची एयरपोर्ट से उड़ा चार्टर विमान क्रैश. झारखंड से दिल्ली जा रही थी एयर एंबुलेंस. एयर एंबुलेंस में 7 लोग सवार थे. चतरा जिले के जंगल में क्रैश होने की खबर | रांची एयरपोर्ट से चार्टर विमान रडार से गायब, रांची एयरपोर्ट से उड़ा चार्टर विमान लापता, उड़ान भरने के कुछ देर बाद विमान गायब, झारखंड से इस समय की बड़ी खबर, विमान में मरीज और परिजन सवार थे, एयर एंबुलेंस में 7 लोग सवार थे | ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी. US से गेम खेलने वालों पर लगेगा और टैरिफ. दशकों तक US से खिलवाड़ करने वालों पर बैन.
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 23, 2026, 08:53 PM IST
1.शिमरोन हेटमायर
विस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया है. इतना ही नहीं इसी वर्ल्ड कप में हेटमायर ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 22 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी.
2.दासुन शनाका
श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में ओमान के खिलाफ 19 गेंदों में फिफ्टी लगा दी थी.
3.एडन मार्करम
साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 19 गेंदों में फिफ्टी जड़ दी थी.
4.ईशान किशन
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में नामीबिया के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक लगाया था.
5.टिम शेफर्ट
न्यूजीलैंड के टिम शेफर्ट ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 यूएई के खिलाफ 23 गेंदों में फिफ्टी लगा दी थी.