T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 09, 2026, 11:00 PM IST
1.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 123 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली है.
2.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 117 रनों की पारी खेली है.
3.एलेक्स हेल्स
इंग्लैंड के दिग्गज ओपनर एलेक्स हेल्स ने टी20 वर्ल्ड कप में नाबाद 116 रनों की पारी खेली है.
4.अहमद शहजाद
पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद ने टी20 वर्ल्ड कप में 111 रनों की नाबाद पारी खेली है.
5.रिली रोसो
साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज रिली रोसो ने टी20 वर्ल्ड कप में 109 रनों की पारी खेली थी और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.