T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 24, 2026, 09:05 PM IST
1.बाबर आजम
पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम का नाम लिस्ट पहले स्थान पर हैं. टी20 वर्ल्ड कप में बाबर का स्ट्राइक-रेट 111.5 का है.
2.मोहम्मद हफीज
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने टी20 वर्ल्ड कप में 111.8 का स्ट्राइक रेट रहा है.
3.कुमार संगकारा
श्रीलंका के कुमार संगकारा ने टी20 वर्ल्ड कप में 112.2 के स्ट्राइक से रन बनाए हैं.
4.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में 112.5 का स्ट्राइक-रेट रहा है.
5.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के ही मोहम्मद रिजवान ने टी20 वर्ल्ड कप में 113 का स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं.