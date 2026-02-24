FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में लाखों विधवा-दिव्यांग पेंशनधारियों को मिला आयुष्मान योजना का कवच, 5.5 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी

दिल्ली में लाखों विधवा-दिव्यांग पेंशनधारियों को मिला आयुष्मान योजना का कवच, 5.5 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी

जेंडर इक्वालिटी मिशन के लिए चुनी गईं नेशनल विमेंस लीडर, जानें क्या होता है इनका काम और कैसे चुनी जाती हैं महिलाएं? 

जेंडर इक्वालिटी मिशन के लिए चुनी गईं नेशनल विमेंस लीडर, जानें क्या होता है इनका काम और कैसे चुनी जाती हैं महिलाएं?

BP Medicine: क्या बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं Fish Oil Supplements? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

BP Medicine: क्या बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं Fish Oil Supplements? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड

दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span

दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम

HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें बाबर आजम ने बेहद खराब स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं. ऐसे में आज हम टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे.

मोहम्मद साबिर | Feb 24, 2026, 09:05 PM IST

1.बाबर आजम

बाबर आजम
1

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम का नाम लिस्ट पहले स्थान पर हैं. टी20 वर्ल्ड कप में बाबर का स्ट्राइक-रेट 111.5 का है.
 

Advertisement

2.मोहम्मद हफीज

मोहम्मद हफीज
2

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने टी20 वर्ल्ड कप में 111.8 का स्ट्राइक रेट रहा है.  
 

3.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
3

श्रीलंका के कुमार संगकारा ने टी20 वर्ल्ड कप में 112.2 के स्ट्राइक से रन बनाए हैं. 
 

4.केन विलियमसन

केन विलियमसन
4

न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में 112.5 का स्ट्राइक-रेट रहा है. 
 

TRENDING NOW

5.मोहम्मद रिजवान

मोहम्मद रिजवान
5

पाकिस्तान के ही मोहम्मद रिजवान ने टी20 वर्ल्ड कप में 113 का स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड
दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span
दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह
Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 24 February: वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
Shukra Nakshatra Parivartan: होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
MORE
Advertisement