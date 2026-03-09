FacebookTwitterYoutubeInstagram
'कोच साहब पर मुस्कान बहुत अच्छी लगती है...' गौतम गंभीर ने एमएस धोनी के इंस्टा पोस्ट पर दिया मजेदार जवाब

टैक्स बचाने का गोल्डन चांस! 1.5 लाख तक की इनकम पर मिलेगी छूट, 22 दिन के अंदर करें ये काम

PCOS या PCOD से जूझ रही हैं आपकी पार्टनर? रिश्ते में समझ और सपोर्ट की है जरूरत, ऐसे निभाएं साथ

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बल्लेबाजों ने काफी धुआंधार बल्लेबाजी की है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में किन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा छक्के ठोके हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं और इस लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Mar 09, 2026, 04:36 PM IST

1.संजू सैमसन

संजू सैमसन
1

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सिर्फ 5 पारियों में 24 छक्के ठोके हैं. 
 

2.फिन एलन

फिन एलन
2

न्यूजीलैंड के फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 8 पारियों में कुल 20 छक्के लगाए हैं. 
 

3.शिमरोन हेटमायर

शिमरोन हेटमायर
3

वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 7 पारियों में 19 सिक्स लगाए हैं. 
 

4.साहिबजादा फरहान

साहिबजादा फरहान
4

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 18 छक्के अपने नाम किया है. 
 

5.ईशान किशन

ईशान किशन
5

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 9 पारियों में 18 छक्के ठोके हैं. 
 

