T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 09, 2026, 04:36 PM IST
1.संजू सैमसन
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सिर्फ 5 पारियों में 24 छक्के ठोके हैं.
2.फिन एलन
न्यूजीलैंड के फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 8 पारियों में कुल 20 छक्के लगाए हैं.
3.शिमरोन हेटमायर
वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 7 पारियों में 19 सिक्स लगाए हैं.
4.साहिबजादा फरहान
पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 18 छक्के अपने नाम किया है.
5.ईशान किशन
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 9 पारियों में 18 छक्के ठोके हैं.