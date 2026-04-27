IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली-केएल राहुल का जलवा

1 . विराट कोहली

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल की 267 पारियों में 9012 रन बनाए हैं. खास बात ये है कि विराट ने सिर्फ एक टीम के लिए खेलते हुए ये कारनामा किया है और ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी भी हैं.

