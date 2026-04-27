IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली-केएल राहुल का जलवा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 27, 2026, 10:32 PM IST
1.विराट कोहली
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल की 267 पारियों में 9012 रन बनाए हैं. खास बात ये है कि विराट ने सिर्फ एक टीम के लिए खेलते हुए ये कारनामा किया है और ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी भी हैं.
2.रोहित शर्मा
मुंबई इंडियंस के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अब तक आईपीएल की 271 पारियों में 7183 रन ठोके हैं. रोहित और विराट के बीच करीब 2000 रनों का फासला है.
3.शिखर धवन
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन ने आईपीएल में कई टीमों के लिए खेला हुआ है. उन्होंने 221 पारियों में 6769 रन अपने नाम किए हैं.
4.डेविड वॉर्नर
पूर्व दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर का नाम भी लिस्ट में शामिल है और वो लिस्ट में इकलौते विदेशी खिलाड़ी हैं. उन्होंने 184 पारियों में 6565 रन ठोके हैं.
5.केएल राहुल
दिल्ली कैपिटल्स के स्टार ओपनर केएल राहुल ने हाल ही में सुरेश रैना को पछाड़कर टॉप-5 लिस्ट में जगह बनाई है. राहुल ने अब तक आईपीएल की 144 पारियों में 5580 रन बनाए हैं.