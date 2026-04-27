FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Horoscope 28 April 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और कन्या वालों को होगा नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

एक्सप्रेस-वे से एयरपोर्ट तक, CM Yogi Adityanath बदलेंगे यूपी का नक्शा

एक्सप्रेस-वे से एयरपोर्ट तक, CM Yogi Adityanath बदलेंगे यूपी का नक्शा

'सब कुछ वही हैं तो न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत...', केजरीवाल के जज बदलने की मांग पर CM रेखा गुप्ता ने साधा निशाना

'सब कुछ वही हैं तो न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत...', केजरीवाल के जज बदलने की मांग पर CM रेखा गुप्ता ने साधा निशाना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली-केएल राहुल का जलवा

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली-केएल राहुल का जलवा

IPL के पावरप्ले में सबसे कम स्कोर बनाने वाली 6 टीमें, 6 ओवरों में 13 रन ही बना सकी ये टीम

IPL के पावरप्ले में सबसे कम स्कोर बनाने वाली 6 टीमें, 6 ओवरों में 13 रन ही बना सकी ये टीम

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में नया पैसा डाले बिना 10 साल में कमाएं 40 लाख, समझिए कम्पाउंडिंग का खेल

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में नया पैसा डाले बिना 10 साल में कमाएं 40 लाख, समझिए कम्पाउंडिंग का खेल

HomePhotos

क्रिकेट

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली-केएल राहुल का जलवा

आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 15 गेंदों में नाबाद 23 रनों की पारी खेली है. विराट के लिए ये पारी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अब तक आईपीएल में 9000 रन पूरे कर लिए हैं. आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 27, 2026, 10:32 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल की 267 पारियों में 9012 रन बनाए हैं. खास बात ये है कि विराट ने सिर्फ एक टीम के लिए खेलते हुए ये कारनामा किया है और ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी भी हैं. 
 

Advertisement

2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

मुंबई इंडियंस के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अब तक आईपीएल की 271 पारियों में 7183 रन ठोके हैं. रोहित और विराट के बीच करीब 2000 रनों का फासला है. 
 

3.शिखर धवन

शिखर धवन
3

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन ने आईपीएल में कई टीमों के लिए खेला हुआ है. उन्होंने 221 पारियों में 6769 रन अपने नाम किए हैं. 
 

4.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
4

पूर्व दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर का नाम भी लिस्ट में शामिल है और वो लिस्ट में इकलौते विदेशी खिलाड़ी हैं. उन्होंने 184 पारियों में 6565 रन ठोके हैं. 
 

TRENDING NOW

5.केएल राहुल

केएल राहुल
5

दिल्ली कैपिटल्स के स्टार ओपनर केएल राहुल ने हाल ही में सुरेश रैना को पछाड़कर टॉप-5 लिस्ट में जगह बनाई है. राहुल ने अब तक आईपीएल की 144 पारियों में 5580 रन बनाए हैं. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली-केएल राहुल का जलवा
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली-केएल राहुल का जलवा
IPL के पावरप्ले में सबसे कम स्कोर बनाने वाली 6 टीमें, 6 ओवरों में 13 रन ही बना सकी ये टीम
IPL के पावरप्ले में सबसे कम स्कोर बनाने वाली 6 टीमें, 6 ओवरों में 13 रन ही बना सकी ये टीम
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में नया पैसा डाले बिना 10 साल में कमाएं 40 लाख, समझिए कम्पाउंडिंग का खेल
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में नया पैसा डाले बिना 10 साल में कमाएं 40 लाख, समझिए कम्पाउंडिंग का खेल
Arshdeep Singh या Samreen Kaur कौन है ज्यादा अमीर? जानें क्रिकेटर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड के पास है कितनी संपत्ति
Arshdeep Singh या Samreen Kaur कौन है ज्यादा अमीर? जानें क्रिकेटर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड के पास है कितनी संपत्ति
अखबार बेचने वाले ने शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 3 करोड़ की कंपनी
अखबार बेचने वाले ने शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 3 करोड़ की कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: आपका मूलांक बताएगा किस उम्र में चमकेगी आपकी किस्मत, जानें कब आएगा आपकी जिंदगी का गोल्डन टर्निंग पॉइंट
आपका मूलांक बताएगा किस उम्र में चमकेगी आपकी किस्मत, जानें कब आएगा आपकी जिंदगी का गोल्डन टर्निंग पॉइंट
Surya Gocha: इन 4 राशियों का शुरू हो गया स्वर्ण युग, ये जिस भी चीज को छुएंगे वो सोने में बदल जाएगा
इन 4 राशियों का शुरू हो गया स्वर्ण युग, ये जिस भी चीज को छुएंगे वो सोने में बदल जाएगा
Mohini Ekadashi Ki Katha: मोहिनी एकादशी व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, भगवान विष्णु के साथ ही मिलेगी मां लक्ष्मी जी की कृपा
Mohini Ekadashi 2026:मोहिनी एकादशी व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, भगवान विष्णु के साथ ही मिलेगी मां लक्ष्मी जी की कृपा
Numerology: जन्म मूलांक से जानें कौन सा साथी कई जन्मों से आपकी जिंदगी में लौट रहा है, बर्थडेट खोल देगी कार्मिक रिश्ते का सच
जन्म मूलांक से जानें कौन सा साथी कई जन्मों से आपकी जिंदगी में लौट रहा है, बर्थडेट खोल देगी कार्मिक रिश्ते का सच
Horoscope 27 April 2026: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement