Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म

PAK vs SA 2nd Test: 38 साल की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया डेब्यू, फिक्सिंग के कारण 1 साल का लगा था बैन

सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दीवाली पर बड़ा गिफ्ट, IND vs SA मैच के टिकट किए सस्ते

Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस

रजनीकांत की एक झलक के लिए उमड़ी भीड़, शिल्पा शेट्टी ने बनाई खूबसूरत रंगोली; कुछ इस तरह दिवाली मना रहे सेलेब्स

दिवाली पर राहुल गांधी का दिखा 'हलवाई' वाला रूप, अपने हाथ से बनाई इमरती और बेसन के लड्डू, VIDEO

Team India Qualification Scenario: वर्ल्ड कप 2025 में भारत की हार की हैट्रिक, अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम? जानें समीकरण

क्रिकेट

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 खेला जा रहा है. सभी टीमों ने अपने 5-5 मुकाबले खेल लिए हैं. इसी वजह से आज हम आपको बताएंगे कि इस आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में अब तक किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Oct 20, 2025, 05:49 PM IST

1.एलिसा हीली

एलिसा हीली
1

ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 4 पारियों में अभ तक सबसे ज्यादा 294 रन बनाए हैं. 
 

2.सोफी डिवाइन

सोफी डिवाइन
2

न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 3 पारियों में अब तक 260 रन बना डाले हैं. 
 

3.हीदर नाइट

हीदर नाइट
3

इंग्लैंड की हीदर नाइट ने 4 पारियों में अब तक 78 से अधिक औसत के साथ 235 रन बनाए हैं. 
 

4.स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना
4

भारत की स्मृति मंधाना का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 5 पारियों में अब तक 222 रन बनाए हैं. 
 

5.नेट साइवर-ब्रंट

नेट साइवर-ब्रंट
5

इंग्लैंड ने नेट साइवर-ब्रंट ने 4 पारियों में 191 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. 
 

