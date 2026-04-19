IPL में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने 55 गेंदों में जड़ा था अर्धशतक

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 19, 2026, 07:58 PM IST
1.जेपी डुमिनी
मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए जेपी डुमिनी ने पंजाब के खिलाफ 2009 में 55 गेंदों में फिफ्टी ठोकी थी.
2.पार्थिव पटेल
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए पार्थिव पटेल ने पंजाब के खिलाफ 2010 में 53 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था.
3.ब्रेंडन मैकुलम
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए ब्रेंडन मैकुलम ने मुंबई के खिलाफ 2010 में 52 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी.
4.रॉबिन उथप्पा
पुणे वॉरियर्स के लिए खेलते हुए रॉबिन उथप्पा ने दिल्ली के खिलाफ 2012 में 52 गेंदों में अर्धशतक ठोका था.
5.मैथ्यू हेडन
चेन्नई सुपर किंग्स के मैथ्यू हेडन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2009 में 51 गेंदों में अर्धशतक ठोका था.