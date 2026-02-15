IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 15, 2026, 07:48 PM IST
1.मोहम्मद हफीज
पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने 2012 भारत के खिलाफ टी20 में 23 गेंदों में अर्धशतक ठोका है और वो पहले स्थान पर हैं.
2.अभिषेक शर्मा
भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 2025 पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में 24 गेंदों में अर्धशतक लगाया था.
3.ईशान किशन
भारतीय विकेटकपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 2026 पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में 27 गेंदों में फिफ्टी लगाई है और युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
4.युवराज सिंह
पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने 2012 पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में 29 गेंदों में फिफ्टी ठोकी थी.
5.इफ्तिखार अहमद
पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद ने भारत के खिलाफ 2022 में 32 गेंदों में अर्धशतक ठोका था और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.