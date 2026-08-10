Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

1 . जिमी सिंक्लेयर

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साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जिमी सिंक्लेयर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 1899 में इंग्लैंड के खिलाफ 106 रन की पारी खेली और 6 विकेट अपने नाम किए थे.

