Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल

1 . 10,000 रनों का आंकड़ा

विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सबसे कम पारियों में 10000 रनों का आंकड़ा हासिल करने वाले बल्लेबाज हैं. इस मामले में उन्होंने महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा था. कोहली ने सचिन से 54 पारी कम में यानी की 205 पारियों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया हैं.

