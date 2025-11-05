FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

J&K- किश्तवाड़ के छत्रू में आतंकियों से मुठभेड़ जारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SBI Clerk Prelims Result 2025: एसबीआई ने sbi.co.in पर जारी किया प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

एसबीआई ने sbi.co.in पर जारी किया प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी

Cataract Risk : क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण

क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है  

दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल

Dev Diwali: आज 5 है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं

आज है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं

HomePhotos

क्रिकेट

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली आज अपना 37वां बर्थडे मना रहे हैं. इनका जन्म जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था. कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है. आज इस खास मौके पर हम आपको विराट कोहली के करियर के वो 5 रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे है, जिन्हें तोड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं हैं. 

सुमित तिवारी | Nov 05, 2025, 08:06 AM IST

1.10,000 रनों का आंकड़ा

10,000 रनों का आंकड़ा
1

विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सबसे कम पारियों में 10000 रनों का आंकड़ा हासिल करने वाले बल्लेबाज हैं. इस मामले में उन्होंने महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा था. कोहली ने सचिन से 54 पारी कम में यानी की 205 पारियों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया हैं. 
 

Advertisement

2.रन चेज में सबसे ज्यादा 50

रन चेज में सबसे ज्यादा 50
2

विराट कोहली के नाम वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार टारगेट का पीछा करते हुए 50 प्लस रनों की पारियां खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें उन्होंने वनडे में ऐसी 70 पारियां खेली हैं.
 

3.वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन

वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन
3

कोहली ने साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 95.62 के बेहतरीन औसत के साथ कुल 765 रन बनाए थे.  इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतकीय और 6 अर्धशतकीय पारियां देखने को मिली थी.

4.टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा दोहरे शतक 

टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा दोहरे शतक 
4

कोहली टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने के मामले में पहले नंबर पर हैं, जिसमें उन्होंने 7 दोहरे शतक लगाए हैं.
 

TRENDING NOW

5.वनडे में सबसे ज्यादा शतकीय पारी

वनडे में सबसे ज्यादा शतकीय पारी
5

विराट कोहली वनडे में कुल 51 शतकीय पारियां खेल चुके हैं, जिसमें उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए भविष्य में आसान काम नहीं होने वाला है. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
SBI Clerk Prelims Result 2025: एसबीआई ने sbi.co.in पर जारी किया प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक
एसबीआई ने sbi.co.in पर जारी किया प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक
Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी
Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी
Cataract Risk : क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण
क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण
America Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर भयानक विमान हादसा, उड़ान भरते ही क्रैश हो गया प्लेन
America Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर भयानक विमान हादसा, उड़ान भरते ही क्रैश हो गया प्लेन
देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR, कैसे भरें फॉर्म, क्या दस्तावेज चाहिए, यहां जानें A से Z प्रोसेस
देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR, कैसे भरें फॉर्म, क्या दस्तावेज चाहिए, यहां जानें A से Z प्रोसेस
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है  
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है
Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल
Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल
Dev Diwali: आज 5 है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं
आज है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE