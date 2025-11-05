Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल

क्रिकेट
सुमित तिवारी | Nov 05, 2025, 08:06 AM IST
1.10,000 रनों का आंकड़ा
विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सबसे कम पारियों में 10000 रनों का आंकड़ा हासिल करने वाले बल्लेबाज हैं. इस मामले में उन्होंने महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा था. कोहली ने सचिन से 54 पारी कम में यानी की 205 पारियों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया हैं.
2.रन चेज में सबसे ज्यादा 50
विराट कोहली के नाम वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार टारगेट का पीछा करते हुए 50 प्लस रनों की पारियां खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें उन्होंने वनडे में ऐसी 70 पारियां खेली हैं.
3.वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन
कोहली ने साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 95.62 के बेहतरीन औसत के साथ कुल 765 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतकीय और 6 अर्धशतकीय पारियां देखने को मिली थी.
4.टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा दोहरे शतक
कोहली टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने के मामले में पहले नंबर पर हैं, जिसमें उन्होंने 7 दोहरे शतक लगाए हैं.
5.वनडे में सबसे ज्यादा शतकीय पारी
विराट कोहली वनडे में कुल 51 शतकीय पारियां खेल चुके हैं, जिसमें उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए भविष्य में आसान काम नहीं होने वाला है.