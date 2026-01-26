T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 26, 2026, 06:02 PM IST
1.जिम्बाव्बे क्रिकेट टीम
जिम्बाब्वे का नाम इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. टीम ने गम्बिया के खिलाफ 2024 में सबसे बड़ा 344 स्कोर बना डाला था.
2.नेपाल क्रिकेट टीम
नेपाल की टीम का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. नेपान ने मोंगोलिया के खिलाफ 2023 में 314 रन बनाए थे और 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी टीम है.
3.इंग्लैंड क्रिकेट टीम
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने साल 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 304 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. दुनिया में 3 ही टीमें हैं, जिन्होंने 300 रनों का आंकड़ा पार किया है.
4.भारतीय क्रिकेट टीम
टीम इंडिया ने साल 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ 297 रनों का पहाड जैसे स्कोर बना दिया था.
5.जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम
जिम्बाब्वे ने साल 2024 में सेशल्स के खिलाफ 20 ओवरों में 286 रन बना डाले थे.
6.टीम इंडिया
भारतीय टीम ने साल 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20 ओवरों में 283 रनों का स्कोर बनाया था.
7.अफगानिस्तान क्रिकेट टीम
अफगानिस्तान की टीम ने साल 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 278 रन बोर्ड पर लगा दिए थे.
8.इंग्लैंड क्रिकेट टीम
इंग्लैंड की टीम ने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 20 ओवरों में 267 रन बनाए थे.
9.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साल 2016 में श्रीलंका के खिलाफ 20 ओवरों में 263 रन बना दिए थे.
10.श्रीलंका क्रिकेट टीम
श्रीलंका की टीम ने साल 2007 में केन्या के खिलाफ 20 ओवरों में 260 रन बना दिए थे. करीब 9 साल तक श्रीलंका ने पहले पायदान पर राज किया है.