T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

2 . नेपाल क्रिकेट टीम

2

नेपाल की टीम का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. नेपान ने मोंगोलिया के खिलाफ 2023 में 314 रन बनाए थे और 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी टीम है.

