IPL के पावरप्ले में सबसे छोटा स्कोर करने वाली 10 टीमें, हैदराबाद के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

1 . सनराइजर्स हैदराबाद

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सनराइजर्स हैदराबाद के नाम आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा पावरप्ले स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. टीम ने आरआर के खिलाफ 2022 में 14 रन बनाए थे. उसके बाद 2026 में एलएसजी के खिलाफ 22 रन बनाए. इतना ही नहीं 2025 में एमआई के खिलाफ 24 और दिल्ली के खिलाफ 26 रन पावरप्ले में बनाए थे. एसआरएच ने 4 बार ऐसा किया है.

