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क्रिकेट

IPL के पावरप्ले में सबसे छोटा स्कोर करने वाली 10 टीमें, हैदराबाद के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पावरप्ले में 22 रन बनाए और अपने नाम शर्कनाक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है. ऐसे आपको बताएंगे कि आईपीएल के इतिहास में सबसे छोटा पावरप्ले स्कोर कौनसा है. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 05, 2026, 05:17 PM IST

1.सनराइजर्स हैदराबाद

सनराइजर्स हैदराबाद
1

सनराइजर्स हैदराबाद के नाम आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा पावरप्ले स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. टीम ने आरआर के खिलाफ 2022 में 14 रन बनाए थे. उसके बाद 2026 में एलएसजी के खिलाफ 22 रन बनाए. इतना ही नहीं 2025 में एमआई के खिलाफ 24 और दिल्ली के खिलाफ 26 रन पावरप्ले में बनाए थे. एसआरएच ने 4 बार ऐसा किया है.
 

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2.राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स
2

आईपीएल 2009 में आरसीबी के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स ने पावरप्ले में सिर्फ 14 रन ही बनाए थे. 
 

3.चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स
3

चेन्नई सुपर किंग्स ने तीन बार ये किया है. सबसे पहले टीम ने केकेआर के खिलाफ 2011 में 15 रन बनाए थे. उसके बाद 2015 में ही दिल्ली के खिलाफ 16 रन और 2019 में आरसीबी के खिलाफ 17 रन बनाए थे. 
 

4.मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस
4

मुंबई इंडियंस का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. टीम ने 2015 में पंजाब के खिलाफ 17 रन, 2016 में पंजाब के खिलाफ ही 21 र बनाए थे. 
 

TRENDING NOW

5.पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स
5

पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2021 में पावरप्ले में 21 रन बनाए थे. इस लिस्ट में टॉप-10 सबसे छोटे पावरप्ले स्कोर दिए गए हैं. 
 

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