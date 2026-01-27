FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

क्रिकेट

T20I में सबसे बड़ा रन चेज करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख आंखों पर नहीं होगा यकीन

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बार पहाड़ जैसे लक्ष्य को पूरा किया गया है. इतना ही नहीं एक टीम ने 250 से अधिक रनों का टारगेट भी चेज किया हुआ है. आज हम आपको टी20आई में सबसे बड़ा रन चेज करने वाली टीमों के बारे में बताएंगे. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 27, 2026, 05:43 PM IST

1.साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम

साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम
1

साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. टीम ने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 258 रनों का टारगेट चेज कर दिया था और वो भी सिर्फ 18.5 ओवरों में. लिस्ट में अफ्रीका इकलौती टीम हैं, जिन्होंने 250 से अधिक लक्ष्य को पूरा किया है. 
 

2.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
2

ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आपको हर लिस्ट में मिलेगी. ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2018 में 245 रन चेज कर दिए थे. ऑस्ट्रेलिया ये टारगेट 18.5 ओवरों में पूरा किया था.
 

3.वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम
3

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने साल 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 19.2 ओवरों में 236 रन के टारगेट को पूरा कर लिया था. 
 

4.इंग्लैंड क्रिकेट टीम

इंग्लैंड क्रिकेट टीम
4

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने साल 2016 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 19.4 ओवरों में 230 रनों के टारगेट को पूरा किया था. 
 

5.इंग्लैंड क्रिकेट टीम

इंग्लैंड क्रिकेट टीम
5

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 19.5 ओवरों में 226 रनों के लक्ष्य को पूरा कर दिया था. 
 

6.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
6

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने साल 2023 में भारत के खिलाफ 225 रनों के टारगेट चेज कर दिया था. 
 

7.वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम
7

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने साल 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ 19 ओवरों में 221 रन चेज कर दिए थे. 
 

8.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
8

ऑस्ट्रेलिया ने साल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 216 रन चेज किए थे. 
 

9.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
9

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का इस लिस्ट में नाम सबसे ज्यादा बार है. उन्होंने साल 2025 में 16.1 ओवरों में 215 रन चेज कर दिए थे. 
 

10.बांग्लादेश क्रिकेट टीम

बांग्लादेश क्रिकेट टीम
10

बांग्लादेश ने साल 2018 में श्रीलंका के खिलाफ 19.4 ओवरों में 215 रनों के टारगेट को चेज कर दिया था. 
 

