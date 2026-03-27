IPL में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम

5 . रोहित शर्मा

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रोहित शर्मा का नाम भी लिस्ट में शामिल हैं. रोहित ने आईपीएल इतिहास की 272 पारियों में 102 कैच पकड़े हैं. रोहित लिस्ट में 100 से अधिक कैच पकड़ने वाले 5वें बल्लेबाज हैं.

