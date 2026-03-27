IPL में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 27, 2026, 09:26 PM IST
1.विराट कोहली
आरसीबी के विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में 265 पारियों में 117 कैच पकड़े हैं और पहले पायदान पर हैं.
2.सुरेश रैना
पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने आईपीएल की 204 पारियों में 109 कैच लपके हैं.
3.रवींद्र जडेजा
रवींद्र जडेजा ने आईपीएल के इतिहास की 253 पारियों में अब तक 109 कैच पकड़े हैं.
4.कीरोन पोलार्ड
पूर्व खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने आईपीएल इतिहास की 189 पारियों में 103 कैच पकड़े हैं.
5.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा का नाम भी लिस्ट में शामिल हैं. रोहित ने आईपीएल इतिहास की 272 पारियों में 102 कैच पकड़े हैं. रोहित लिस्ट में 100 से अधिक कैच पकड़ने वाले 5वें बल्लेबाज हैं.
6.शिखर धवन
पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन ने आईपीएल इतिहास की 222 पारियों में 99 कैच पकड़े हैं.
7.एबी डिविलियर्स
पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने आईपीएल इतिहास की 130 पारियों में 90 कैच पकड़े हैं.
8.डेविड वॉर्नर
पूर्व खिलाड़ी डेविड वॉर्नर ने आईपीएल इतिहास की 183 पारियों में 86 कैच पकड़े हैं.
9.फाफ डुप्लेसिस
फाफ डुप्लेसिस ने आईपीएल के इतिहास की 152 पारियों में 85 कैच पकड़े हैं.
10.मनीष पांडे
मनीष पांडे ने आईपीएल इतिहास की 174 पारियों में 83 कैच पकड़े हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.