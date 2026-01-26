T20I में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले 10 कप्तान, देखें रोहित-धोनी और विराट में कौन है आगे

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 26, 2026, 04:49 PM IST
1.रोहित शर्मा
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. रोहित ने 62 मुकाबलों में कप्तानी है, जिसमें से 49 मैच जीते हैं.
2.बाबर आजम
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने 85 मैचों में बतौर कप्तान 48 मैच जीते हैं.
3.इयोन मोर्गन
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन ने बतौर कप्तान 72 मैचों में 42 मुकाबलों अपने नाम किया है.
4.असगर अफगान
अफगानिस्तान के असरगर अफगान ने बतौर कप्तान 52 मैचों में 42 मुकाबले जीते हैं.
5.एमएस धोनी
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने 72 मैचों में बतौर कप्तान 41 मैचों में जीत हासिल की है.
6.एरोन फिंच
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने 76 मैचों में बतौर कप्तान 40 मुकाबले जीते हैं.
7.मोहम्मद वसीम
यूएई के मोहम्मद वसीम ने बतौर कप्तान 65 मैचों में 39 मुकाबले जीते हैं.
8.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने बतौर कप्तान 75 मैचों में से 39 बार जीत दर्ज की है.
9.सूर्यकुमार यादव
भारतीय खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव ने बतौर कप्तान अब तक 41 मैचों में 31 मैच जीत लिए हैं.
10.विराट कोहली
पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बतौर कप्तान 50 मुकाबलों में से 30 बार जीत हासिल की है.