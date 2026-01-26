FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Immunity And Stress: मेंटल हेल्थ ही नहीं, इम्युनिटी के लिए भी खतरनाक है स्ट्रेस! ना करें इग्नोर

Immunity And Stress: मेंटल हेल्थ ही नहीं, इम्युनिटी के लिए भी खतरनाक है स्ट्रेस! ना करें इग्नोर

'असली काम अभी बाकी है...' टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पूर्व दिग्गज ने टीम इंडिया को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

'असली काम अभी बाकी है...' टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पूर्व दिग्गज ने टीम इंडिया को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में नहीं नजर आईं ये प्रमुख चीजें... जानें क्यों हुआ ऐसा? 

कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में नहीं नजर आईं ये प्रमुख चीजें... जानें क्यों हुआ ऐसा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल

ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल

T20I में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले 10 कप्तान, देखें रोहित-धोनी और विराट में कौन है आगे

T20I में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले 10 कप्तान, देखें रोहित-धोनी और विराट में कौन है आगे

Surya-Budh-Shukra Gochar: फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें

फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें

HomePhotos

क्रिकेट

T20I में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले 10 कप्तान, देखें रोहित-धोनी और विराट में कौन है आगे

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया में कई कप्तान हैं, जिन्होंने दमदार प्रदर्शन किया है. लेकिन आज हम फुल मेंबर टीमों में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले खिलाड़ियों की बारे में बताएंगे. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 26, 2026, 04:49 PM IST

1.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
1

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. रोहित ने 62 मुकाबलों में कप्तानी है, जिसमें से 49 मैच जीते हैं. 
 

Advertisement

2.बाबर आजम

बाबर आजम
2

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने 85 मैचों में बतौर कप्तान 48 मैच जीते हैं. 
 

3.इयोन मोर्गन

इयोन मोर्गन
3

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन ने बतौर कप्तान 72 मैचों में 42 मुकाबलों अपने नाम किया है. 
 

4.असगर अफगान

असगर अफगान
4

अफगानिस्तान के असरगर अफगान ने बतौर कप्तान 52 मैचों में 42 मुकाबले जीते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.एमएस धोनी

एमएस धोनी
5

पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने 72 मैचों में बतौर कप्तान 41 मैचों में जीत हासिल की है. 
 

6.एरोन फिंच

एरोन फिंच
6

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने 76 मैचों में बतौर कप्तान 40 मुकाबले जीते हैं. 
 

7.मोहम्मद वसीम

मोहम्मद वसीम
7

यूएई के मोहम्मद वसीम ने बतौर कप्तान 65 मैचों में 39 मुकाबले जीते हैं. 
 

8.केन विलियमसन

केन विलियमसन
8

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने बतौर कप्तान 75 मैचों में से 39 बार जीत दर्ज की है. 
 

9.सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव
9

भारतीय खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव ने बतौर कप्तान अब तक 41 मैचों में 31 मैच जीत लिए हैं. 
 

10.विराट कोहली

विराट कोहली
10

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बतौर कप्तान 50 मुकाबलों में से 30 बार जीत हासिल की है. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल
ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल
T20I में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले 10 कप्तान, देखें रोहित-धोनी और विराट में कौन है आगे
T20I में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले 10 कप्तान, देखें रोहित-धोनी और विराट में कौन है आगे
Surya-Budh-Shukra Gochar: फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
Navgrah Mantra Chanting:कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
पेरेंट्स की ये 9 आदतें बच्चों की खुशियां छीन लेती हैं, पर्सनालिटी ही नहीं मेंटल स्टेट भी हो जाता है खराब 
पेरेंट्स की ये 9 आदतें बच्चों की खुशियां छीन लेती हैं, पर्सनालिटी ही नहीं मेंटल स्टेट भी हो जाता है खराब
MORE
Advertisement
धर्म
Ketu Gochar: केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
आज रथ सप्तमी पर करें ये काम सूर्य की तरह चमक उठेगी तकदीर, तरक्की और सफलता चूमेगी कदम
आज रथ सप्तमी पर करें ये काम सूर्य की तरह चमक उठेगी तकदीर, तरक्की और सफलता चूमेगी कदम
Numerology: नितिन नबीन जैसे 'सेल्फ-मेड लकी' होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नेम-नंबर का गेम क्या BJP अध्यक्ष को बनाएगा सक्सेसफुल?
नितिन नबीन जैसे 'सेल्फ-मेड लकी' होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नेम-नंबर का गेम क्या BJP अध्यक्ष को बनाएगा सक्सेसफुल?
MORE
Advertisement