क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. लेकिन इस खिताब जंग से पहले आज हम आपतो बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप फाइनल जीता है. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 24, 2026, 05:35 PM IST

1.सैमुअल बद्री

1

वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर सैमुअल बद्री ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबस ज्यादा बार फाइनल जीता है. उन्होंने 2012 और 2016 का फाइनल अपने नाम किया है. 
 

2.ड्वेन ब्रावो

2

वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने 2012 और 2016 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता हुआ है. 
 

3.जॉनसन चार्ल्स

3

वेस्टइंडीज के जॉनसन चार्ल्स ने टी20 वर्ल्ड कप 2012 और 2016 में फाइनल जीता था. 
 

4.क्रिस गेल

4

वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल ने भी दो बार फाइनल जीता है. उन्होंने 2012 और 2016 में खिताबी मुकाबला अपने नाम किया था. 
 

5.दिनेश रामदीन

5

वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर दिनेश रामदीन ने 2012 और 2016 में टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता हुआ है. 
 

6.आंद्रे रसेल

6

वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने 2012 और 2016 में दो बार टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता है. 
 

7.डैरेन सैमी

7

वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर डैरेन सैमी ने दो बार 2012 और 2016 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता हुआ है. 
 

8.मार्लन सैमुअल्स

8

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज मार्लन सैमुअल्स ने 2012 और 2016 में ही टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. 
 

9.रोहित शर्मा

9

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने दो बार 2007 और 2024 दो बार टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है और इकलौते भारतीय हैं, जिन्होंने दो बार ये कारनामा किया है. 
 

10.अब्दुल रज्जाक

10

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक ने 2009 में एक बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. 
 

