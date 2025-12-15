IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली से नदारद रहने पर सांसद शशि थरूर की सफाई- मैं देश से बाहर था | बीएमसी चुनावों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा- चुनाव में महायुति की जीत तय | J&K के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी | गोवा अग्निकांडः आज देर रात तक भारत पहुंचेंगे लूथरा ब्रदर्स
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 15, 2025, 06:38 PM IST
1.ऋषभ पंत
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. पंत आईपीएल इतिहास के बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं.
2.श्रेयस अय्यर
भारतीय स्टार श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2025 नीलामी में पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.
3.मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने आईपीएल 2024 नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा है.
4.वेंकटेश अय्यर
भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.
5.पैट कमिंस
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस को आईपीएल 2024 नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ रुपये में खरीदा था.
6.सैम करन
इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करन आईपीएल नीलामी में पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपये में बिके थे.
7.अर्शदीप सिंह
भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आईपीएल 2025 नीलामी में पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपये में आरटीएम किया था.
8.युजवेंद्र चहल
भारतीय स्पिनर युजवेंद्र को पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 नीलामी में 18 करोड़ रुपये में खरीदा था.
9.कैमरून ग्रीन
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को आईपीएल नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ रुपये में खरीदा था.
10.बेन स्टोक्स
इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने नीलामी में 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा था.