IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

1 . ऋषभ पंत

1

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. पंत आईपीएल इतिहास के बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं.

