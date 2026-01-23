ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 23, 2026, 07:21 PM IST
1.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2015 में सिर्फ 16 गेंदों में शतक ठोका था. लगभग 11 साल से डिविलियर्स का रिकॉर्ड नहीं टूटा है.
2.मैथ्यू फोर्ड
वेस्टइंडीज के मैथ्यू फोर्ड ने 2025 में आयरलैंड के खिलाफ 16 गेंदों में ही फिफ्टी लगा दी थी और डिविलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी की थी.
3.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 1996 में 17 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी.
4.कुसल परेरा
श्रीलंका के कुसल परेरा ने पाकिस्तान के खिलाफ 2015 में 17 गेंदों में पचासा पूरा किया था.
5.मार्टिन गप्टिल
न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने श्रीलंका के खिलाफ 2015 में ही 17 गेंदों अर्धशतक ठोका था.
6.लियाम लिविंगस्टोन
इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 2022 में 17 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी.
7.साइमन ओ'डॉनेल
ऑस्ट्रेलिया के साइमन ओ'डॉनेल ने श्रीलंका के खिलाफ 1990 में सिर्प 18 गेंदों अर्धशतक लगा दिया था.
8.शाहिद अफरीदी
पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम तीन बार सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 1996 में 18 गेंदों में, नीदरलैंड्स के खिलाफ 2002 में 18 गेंदों में और बांग्लादेश के खिलाफ 2014 में भी 18 गेंदों में अर्धशतक ठोका थ.
9.ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ 2013 में 18 गेंदों में अर्धशतक बनाया था.
10.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड का ब्रेंडन मैकुलम ने इंग्लैंड के खिलाफ 2015 में 18 गेंदों में ही अर्धशतक ठोका था.