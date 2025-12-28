FacebookTwitterYoutubeInstagram
हुमायूं के बेटे पर सुरक्षाकर्मी को पीटने का आरोप, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का बेटा गिरफ्तार, हुमायूं के बेटे पर गाली-गलौज करने का भी आरोप, मुर्शिदाबाद-हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने हुमायूं के घर से CCTV फुटेज बरामद की | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम

HomePhotos

क्रिकेट

2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल

इस साल लाखों-करोड़ों लोगो का दिल टूटा है, क्योंकि उनके पसंदीदा क्रिकेटर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. आज हम आपको 10 महान खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है. विराट-रोहित समेत ये दिग्गज लिस्ट में मौजूद है.

मोहम्मद साबिर | Dec 28, 2025, 02:28 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

पूरी दुनिया के चहेते विराट कोहली ने इस साल 2025 में करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. टी20 और टेस्ट संन्यास के बाद विराट केवल वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं.
 

2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

भारतीय टीम के स्टार बैटर रोहित शर्मा ने भी इस साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास से लिया है. अब वो सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं. 
 

3.मिचेल स्टार्क

मिचेल स्टार्क
3

ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास का ऐलान कर दिया था. उन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट का हवाला देते हुए टी20 से संन्यास लिया था. 
 

4.स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ
4

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने इस साल वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया था. हालांकि उन्होंने टेस्ट और टी20 से संन्यास नहीं लिया है. 
 

5.ग्लेन मैक्सवेल

ग्लेन मैक्सवेल
5

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट के अलावा इस साल आईपीएल से भी संन्यास ले लिया है.
 

6.चेतेश्वर पुजारा

चेतेश्वर पुजारा
6

भारत के चेतेश्वर पुजारा ने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. 
 

7.आर अश्विन

आर अश्विन
7

भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास ले लिया था और सभी को हैरान कर दिया था. 
 

8.निकोलस पूरन

निकोलस पूरन
8

वेस्टइंडीज के विस्फोटक विकेटकीपर निकोलस पूरन ने सिर्फ 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर हैरान कर दिया था. 
 

9.हेनरिक क्लासेन

हेनरिक क्लासेन
9

साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने 33 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. अब वो लीग क्रिकेट ही खेलते हैं. 
 

10.मार्टिन गप्टिल

मार्टिन गप्टिल
10

न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी मार्टिन गप्टिन काफी लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे. लेकिन साल 2025 जनवरी में गप्टिल ने कंफर्म किया था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं.  
 

