2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल

1 . विराट कोहली

1

पूरी दुनिया के चहेते विराट कोहली ने इस साल 2025 में करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. टी20 और टेस्ट संन्यास के बाद विराट केवल वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं.

