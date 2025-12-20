पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किसने किया टॉप

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 20, 2025, 02:07 PM IST
1.अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 279 रन बना दिए थे.
2.विराट कोहली
विराट कोहली ने 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 231 रन ठोके थे.
3.केएल राहुल
केएल राहुल ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 224 रन अपने नाम किए हैं.
4.ऋतुराज गायकवाड़
ऋतुराज गायकवाड़ ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में 223 रन बनाए थे.
5.ईशान किशन
ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2022 में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 206 रन बनाए थे.
6.शिखर धवन
शिखर धवन ने 2017 में पांच मैचों की ट्राई टी20 सीरीज में 198 रन बनाए थे.
7.तिलक वर्मा
तिलक वर्मा ने साल 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 187 रन बनाए हैं.
8.विराट कोहली
विराट कोहली ने साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 183 रन बना दिए थे.
9.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने साल 2017 में पांच मैचों की ट्राई सीरीज में 173 रन बनाए थे और लिस्ट में उनका नाम 9वें स्थान पर हैं.
10.तिलक वर्मा
तिलक वर्मा ने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 173 रन बनाए थे और उनका नाम लिस्ट में दूसरी बार है.