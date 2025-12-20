FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर बड़ी खबर, इंकलाब मंच ने यूनुस सरकार को दिया अल्टीमेटम | गुवाहाटी में PM मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा- कांग्रेस को घुसपैठियों से हमदर्दी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICC T20 World Cup 2026 से शुभमन गिल क्यों हुए बाहर? BCCI चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बताई वजह

ICC T20 World Cup 2026 से शुभमन गिल क्यों हुए बाहर? BCCI चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बताई वजह

एपस्टीन फाइल्स क्या है और इन्हें कौन जारी कर रहा? जहां तस्वीरों में लड़कियों संग दिखे क्लिंटन, बिल गेट्स और माइकल जैक्सन

एपस्टीन फाइल्स क्या है और इन्हें कौन जारी कर रहा? जहां तस्वीरों में लड़कियों संग दिखे क्लिंटन, बिल गेट्स और माइकल जैक्सन

ईशान किशन को मिला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने का इनाम, टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में मिली जगह

ईशान किशन को मिला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने का इनाम, टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में मिली जगह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Business Ideas: टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस, जो दिला सकते हैं महीने में लाखों की कमाई

टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस, जो दिला सकते हैं महीने में लाखों की कमाई

अंडों को फ्रिज में कब रखना चाहिए और कब बाहर? जानें Egg Store करने का सही तरीका

अंडों को फ्रिज में कब रखना चाहिए और कब बाहर? जानें Egg Store करने का सही तरीका

सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! आपको DDA दे रहा है 25% की छूट, 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट लेने का सुनहरा मौका

सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! आपको DDA दे रहा है 25% की छूट, 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट लेने का सुनहरा मौका

HomePhotos

क्रिकेट

पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किसने किया टॉप

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली थी, जिसमें कई खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया और खूब रन बनाए. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि टॉप-10 भारतीय बल्लेबाज कौन है, जिन्होंने 5 मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. 

मोहम्मद साबिर | Dec 20, 2025, 02:07 PM IST

1.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
1

अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 279 रन बना दिए थे. 
 

Advertisement

2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

विराट कोहली ने 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 231 रन ठोके थे. 
 

3.केएल राहुल

केएल राहुल
3

केएल राहुल ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 224 रन अपने नाम किए हैं. 
 

4.ऋतुराज गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़
4

ऋतुराज गायकवाड़ ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में 223 रन बनाए थे. 
 

TRENDING NOW

5.ईशान किशन

ईशान किशन
5

ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2022 में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 206 रन बनाए थे. 
 

6.शिखर धवन

शिखर धवन
6

शिखर धवन ने 2017 में पांच मैचों की ट्राई टी20 सीरीज में 198 रन बनाए थे. 
 

7.तिलक वर्मा

तिलक वर्मा
7

तिलक वर्मा ने साल 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 187 रन बनाए हैं. 
 

8.विराट कोहली

विराट कोहली
8

विराट कोहली ने साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 183 रन बना दिए थे. 
 

9.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
9

रोहित शर्मा ने साल 2017 में पांच मैचों की ट्राई सीरीज में 173 रन बनाए थे और लिस्ट में उनका नाम 9वें स्थान पर हैं. 
 

10.तिलक वर्मा

तिलक वर्मा
10

तिलक वर्मा ने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 173 रन बनाए थे और उनका नाम लिस्ट में दूसरी बार है.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Business Ideas: टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस, जो दिला सकते हैं महीने में लाखों की कमाई
टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस, जो दिला सकते हैं महीने में लाखों की कमाई
अंडों को फ्रिज में कब रखना चाहिए और कब बाहर? जानें Egg Store करने का सही तरीका
अंडों को फ्रिज में कब रखना चाहिए और कब बाहर? जानें Egg Store करने का सही तरीका
सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! आपको DDA दे रहा है 25% की छूट, 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट लेने का सुनहरा मौका
सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! आपको DDA दे रहा है 25% की छूट, 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट लेने का सुनहरा मौका
सर्दियों के लिए बेस्ट है ये 5 डिशेज, हेल्दी और फिट रहने के लिए ट्राई कर सकते हैं आप भी
सर्दियों के लिए बेस्ट है ये 5 डिशेज, हेल्दी और फिट रहने के लिए ट्राई कर सकते हैं आप भी
अल्ट्रा मॉडर्न हैं पैगंबर मुहम्मद के ये वंशज, बेटी सेना की पायलट तो रानी पहनती हैं जींस, नहीं है हिजाब की पाबंदी
अल्ट्रा मॉडर्न हैं पैगंबर मुहम्मद के ये वंशज, बेटी सेना की पायलट तो रानी पहनती हैं जींस, नहीं है हिजाब की पाबंदी
MORE
Advertisement
धर्म
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
Paush Amavasya 2025: आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025:आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
MORE
Advertisement