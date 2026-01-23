T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने पार किया 100 का आंकड़

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 23, 2026, 06:20 PM IST
1.रोहित शर्मा
पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में भी पहले पायदान पर हैं. रोहित ने भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. उन्होंने 151 पारियों में 205 सिक्स ठोके हैं. हालांकि रोहित इकलौते भारतीय हैं, जिन्होंने 200 से ज्यादा छक्के लगाए हैं.
2.सूर्यकुमार यादव
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल की 94 पारियों में 156 सिक्स जड़े हैं.
3.विराट कोहली
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल की 117 पारियों में 124 छक्के लगाए हैं.
4.हार्दिक पांड्या
दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 98 पारियों में 107 छक्के लगाए हैं. हार्दिक चौथे भारतीय हैं, जिन्होंने भारत के लिए 100 से ज्यादा छक्के लगाए हैं.
5.केएल राहुल
विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने टी20 इंटरनेशनल की 68 पारियों में 99 छक्के जड़े हैं.
6.अभिषेक शर्मा
विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा छठे स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने अब तक 33 पारियों में 81 छक्के ठोक दिया है.
7.युवराज सिंह
पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने 51 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 74 सिक्स लगाए हैं.
8.तिलक वर्मा
स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 37 पारियों में 61 छक्के लगाए हैं.
9.संजू सैमसन
विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 45 पारियों में 58 छक्के ठोके हैं.
10.सुरेश रैना
पूर्व दिग्गज सुरेश रैना ने टी20 इंटरनेशनल की 66 पारियों में 58 छक्के ही ठोके हैं.