पाकिस्तान- इमरान खान की बहन अलीमा खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अडियाला जेल के बाहर दे रही थी धरना, कई समर्थक भी हिरासत में लिए गए | फरीदाबादः चलती कार में महिला से गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया

CBSE ने क्यों कैंसिल की 10वी-12वीं बोर्ड की 3 मार्च को होने वाली परीक्षा? जानें कब होगा एग्जाम

सोहा अली खान ने दिया न्यू ईयर को तोहफा, शेयर की अपनी सीक्रेट जूस की रेसिपी.. आप भी करें नोट

विराट-रोहित के टेस्ट संन्यास को लेकर पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा, कह डाली बड़ी बात

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम

दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम

Photos

क्रिकेट

क्रिकेट

2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर

2025 साल अपने अंत को आ गया है. लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि 2025 भारत के लिए किस खिलाड़ी के नाम रहा है. इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीयों की लिस्ट आप यहां देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 31, 2025, 09:21 AM IST

1.शुभमन गिल

शुभमन गिल
1

युवा कप्तान शुभमन गिल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने इस साल 2025 में 42 पारियों में 1764 रन बनाए हैं. 
 

2.केएल राहुल

केएल राहुल
2

विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने इस साल 2025 में 30 पारियों में 1180 रन बनाए हैं. 
 

3.यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल
3

युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने इस साल 2025 में 23 पारियों में 916 रन बनाए हैं.
 

4.रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा
4

स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने इस साल 2025 में 23 पारियों में 870 रन ठोके हैं. 
 

5.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
5

विस्फोटक युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने इस साल 2025 में 21 पारियों में 859 रन जड़े हैं. 
 

6.विराट कोहली

विराट कोहली
6

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इस साल 2025 में 15 पारियों में 672 रन अपने नाम किए हैं. 
 

7.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
7

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने इस साल 2025 में 14 पारियों में 650 रन बनाए हैं. 
 

8.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
8

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इस साल 2025 में 13 पारियों में 629 रन ठोके हैं. 
 

9.वॉशिंगटन सुंदर

वॉशिंगटन सुंदर
9

वॉशिंगटन सुंदर ने इस साल 2025 में भारत के लिए 24 पारियों में 586 रन बनाए हैं. 
 

10.तिलक वर्मा

तिलक वर्मा
10

युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने इस साल 2025 में 18 पारियों में 567 रन अपने नाम किए हैं. 
 

