2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 31, 2025, 09:21 AM IST
1.शुभमन गिल
युवा कप्तान शुभमन गिल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने इस साल 2025 में 42 पारियों में 1764 रन बनाए हैं.
2.केएल राहुल
विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने इस साल 2025 में 30 पारियों में 1180 रन बनाए हैं.
3.यशस्वी जायसवाल
युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने इस साल 2025 में 23 पारियों में 916 रन बनाए हैं.
4.रवींद्र जडेजा
स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने इस साल 2025 में 23 पारियों में 870 रन ठोके हैं.
5.अभिषेक शर्मा
विस्फोटक युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने इस साल 2025 में 21 पारियों में 859 रन जड़े हैं.
6.विराट कोहली
दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इस साल 2025 में 15 पारियों में 672 रन अपने नाम किए हैं.
7.रोहित शर्मा
पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने इस साल 2025 में 14 पारियों में 650 रन बनाए हैं.
8.ऋषभ पंत
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इस साल 2025 में 13 पारियों में 629 रन ठोके हैं.
9.वॉशिंगटन सुंदर
वॉशिंगटन सुंदर ने इस साल 2025 में भारत के लिए 24 पारियों में 586 रन बनाए हैं.
10.तिलक वर्मा
युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने इस साल 2025 में 18 पारियों में 567 रन अपने नाम किए हैं.