T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 23, 2026, 05:44 PM IST
1.रोहित शर्मा
पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम पहले स्थान पर हैं. रोहित ने टी20 की 151 पारियों में 4231 रन बनाए हैं.
2.विराट कोहली
पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टी20 की 117 पारियों में 4188 रन अपने नाम किया है और दूसरे स्थान पर हैं.
3.सूर्यकुमार यादव
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी20 की 94 पारियों में 2890 रन बनाए हैं.
4.केएल राहुल
विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने टी20 की 68 पारियों में 2265 रन अपने नाम किया है.
5.हार्दिक पांड्या
दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टी20 की 98 पारियों में 2047 रन बनाए थे.
6.शिखर धवन
पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने टी20 की 66 पारियों में 1759 रन ठोके हैं.
7.एमएस धोनी
पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. उन्होंने 85 टी20 पारियों में 1617 रन जड़े हैं.
8.सुरेश रैना
पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने टी20 की 66 पारियों में 1605 रन बनाए हैं.
9.ऋषभ पंत
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टी20 की 66 पारियों में ही 1209 रन बनाए हैं.
10.अभिषेक शर्मा
युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 की 33 पारियों में 1199 रन अपने नाम किए हैं.