ब्रेकिंग न्यूज़

मुठभेड़ में जैश कमांडर उस्मान मारा गया, आतंकी से एम4 असॉल्ट राइफल बरामद की, आतंकी से एम4 असॉल्ट राइफल बरामद.

70 साल की उम्र में अंकल ने शुरू किया व्लॉग, पहली ही वीडियो ने बटोरे करोड़ों व्यूज, रिलायंस जियो और इंस्टामार्ट का भी मिला रिएक्शन

'टीम-कोच और कप्तान मुझसे...' दूसरे टी20 से पहले Abhishek Sharma ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या बोले युवा भारतीय

इंजीनियरिंग छोड़ परफॉर्मिंग आर्ट्स को बनाया करियर, अब उंगलियों के इशारे पर लोगों को नचा रहा ये छोरा

ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल

T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने पार किया 100 का आंकड़

Photos
क्रिकेट

क्रिकेट

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने की बात होती है, तो सबसे पहला नाम रोहित शर्मा और विराट कोहली का आता है. लेकिन क्या आपको बता है कि भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-10 लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम है. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 23, 2026, 05:44 PM IST

1.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
1

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम पहले स्थान पर हैं. रोहित ने टी20 की 151 पारियों में 4231 रन बनाए हैं. 
 

2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टी20 की 117 पारियों में 4188 रन अपने नाम किया है और दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव
3

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी20 की 94 पारियों में 2890 रन बनाए हैं. 
 

4.केएल राहुल

केएल राहुल
4

विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने टी20 की 68 पारियों में 2265 रन अपने नाम किया है. 
 

5.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
5

दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टी20 की 98 पारियों में 2047 रन बनाए थे. 
 

6.शिखर धवन

शिखर धवन
6

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने टी20 की 66 पारियों में 1759 रन ठोके हैं. 
 

7.एमएस धोनी

एमएस धोनी
7

पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. उन्होंने 85 टी20 पारियों में 1617 रन जड़े हैं. 
 

8.सुरेश रैना

सुरेश रैना
8

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने टी20 की 66 पारियों में 1605 रन बनाए हैं. 
 

9.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
9

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टी20 की 66 पारियों में ही 1209 रन बनाए हैं. 
 

10.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
10

युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 की 33 पारियों में 1199 रन अपने नाम किए हैं.  
 

