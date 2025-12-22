T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

1 . रोहित शर्मा

1

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक ठोक दिया था. 8 साल से उनका रिकॉर्ड बरकरार है.

