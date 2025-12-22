T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 22, 2025, 07:55 PM IST
1.रोहित शर्मा
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक ठोक दिया था. 8 साल से उनका रिकॉर्ड बरकरार है.
2.अभिषेक शर्मा
युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक लगाया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में 37 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी.
3.संजू सैमसन
संजू सैमसन ने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 में 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था.
4.तिलक वर्मा
तिलक वर्मा ने साल 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में 41 गेंदों में शतक जड़ा था.
5.सूर्यकुमार यादव
भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 45 गेंदों में शतक ठोका था.
6.केएल राहुल
केएल राहुल ने भारत के लिए टी20 में 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 46 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की थी.
7.अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा ने दूसरी बार टी20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2024 में 46 गेंदों में शतक लगाया था.
8.संजू सैमसन
संजू सैमसन ने दूसरी बार टी20 में 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 47 गेंदों में ये कारनामा किया था.
9.सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव ने दूसरी बार इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में टी20 में 48 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था.
10.यशस्वी जायसवाल
यशस्वी जायसवाल ने एशियन गेम्स 2023 में नेपाल के खिलाफ टी20 में 48 गेंदों में शतक लगाया था और उनका नाम भी इस लिस्ट में शुमार हो गया था.