ब्रेकिंग न्यूज़
जन्मदिन के मौके पर सलमान खान का बड़ा सरप्राइज, रिलीज होते ही ‘बैटल ऑफ गलवान’ के टीजर ने मचाया तहलका

कैबिनेट से बिना पूछे बदला गया मनरेगा का नाम, CWC बैठक के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा निशाना

कभी मैकडॉनल्ड के काउंटर पर करते थे काम, अब बने एयरफोर्स अफसर, जानें भव्य शाह की सफलता की कहानी

2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी

भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह

भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं

Photos

क्रिकेट

2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी

क्रिकेट के लिहाज से साल 2025 काफी यादगार रहा है. इस साल कई रिकॉर्ड टूटे और कई बने भी हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे 10 क्रिकेटर्स कौन है, जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की है. इस विदेशी प्लेयर ने गिल और राहुल को भी पछाड़ दिया है.

मोहम्मद साबिर | Dec 27, 2025, 04:59 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, विराट ने 2025 में 250 से 300 करोड़ की कमाई की है. उन्हें आरसीबी से 21 और बीसीसीआई से 7 करोड़ रुपये मिले, जबकि उन्होंने विज्ञापन से तगड़ी कमाई की.
 

2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित ने 2025 में 150 से 180 करोड़ की कमाई की है. 
 

3.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
3

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने 2025 में 100 से 120 करोड़ की कमाई की है. 
 

4.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
4

भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साल 2025 में 90 से 110 करोड़ की कमाई की है. 
 

5.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
5

हार्दिक पांड्या ने साल 2025 में करीब 80 से 100 करोड़ रुपये की कमाई की है. 
 

6.श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर
6

श्रेयस अय्यर ने साल 2925 में लगभग 70 से 80 करोड़ की कमाई की है. 
 

7.पैट कमिंस

पैट कमिंस
7

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस लिस्ट में इकलौते विदेशी खिलाड़ी हैं. उन्होंने 2025 में 60 से 75 करोड़ की कमाई की है. 
 

8.शुभमन गिल

शुभमन गिल
8

शुभमन गिल को कमिंस ने पछाड़ दिया है. गिल ने 2025 में 50 से 65 करोड़ रुपये तक कमाए हैं. 
 

9.केएल राहुल

केएल राहुल
9

केएल राहुल ने इस साल 2025 में लगभग 45 से 55 करोड़ रुपये तक कमाई की है. 
 

10.रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा
10

रवींद्र जडेजा का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. उन्होंने करीब 40 से 50 करोड़ रुपये की कमाई की है. 
 

