2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी

मोहम्मद साबिर | Dec 27, 2025, 04:59 PM IST
1.विराट कोहली
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, विराट ने 2025 में 250 से 300 करोड़ की कमाई की है. उन्हें आरसीबी से 21 और बीसीसीआई से 7 करोड़ रुपये मिले, जबकि उन्होंने विज्ञापन से तगड़ी कमाई की.
2.रोहित शर्मा
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित ने 2025 में 150 से 180 करोड़ की कमाई की है.
3.ऋषभ पंत
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने 2025 में 100 से 120 करोड़ की कमाई की है.
4.जसप्रीत बुमराह
भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साल 2025 में 90 से 110 करोड़ की कमाई की है.
5.हार्दिक पांड्या
हार्दिक पांड्या ने साल 2025 में करीब 80 से 100 करोड़ रुपये की कमाई की है.
6.श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर ने साल 2925 में लगभग 70 से 80 करोड़ की कमाई की है.
7.पैट कमिंस
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस लिस्ट में इकलौते विदेशी खिलाड़ी हैं. उन्होंने 2025 में 60 से 75 करोड़ की कमाई की है.
8.शुभमन गिल
शुभमन गिल को कमिंस ने पछाड़ दिया है. गिल ने 2025 में 50 से 65 करोड़ रुपये तक कमाए हैं.
9.केएल राहुल
केएल राहुल ने इस साल 2025 में लगभग 45 से 55 करोड़ रुपये तक कमाई की है.
10.रवींद्र जडेजा
रवींद्र जडेजा का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. उन्होंने करीब 40 से 50 करोड़ रुपये की कमाई की है.