2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी

1 . विराट कोहली

1

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, विराट ने 2025 में 250 से 300 करोड़ की कमाई की है. उन्हें आरसीबी से 21 और बीसीसीआई से 7 करोड़ रुपये मिले, जबकि उन्होंने विज्ञापन से तगड़ी कमाई की.

