‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी

IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज

क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक

ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई महान कप्तान आए हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी और बल्ले से अपनी टीम को बड़े मुकाम तक पहुंचाया है. इसी वजह से आज हम आपको ऐसे कप्तानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंन बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. 

मोहम्मद साबिर | Nov 08, 2025, 01:35 PM IST

1.ग्रीम स्मिथ

ग्रीम स्मिथ
1

साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ ने बतौर कप्तान 193 पारियों में 8659 रन बनाए हैं और उनका नाम पहले स्थान पर हैं. 
 

2.एलन बॉर्डर

एलन बॉर्डर
2

ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर ने बतौर कप्तान 154 पारियों में 6623 रन बनाए हैं और उनका नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
3

ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने बतौर कप्तान 140 पारियों में 6542 रन बनाए हैं और उनका नाम तीसरे स्थान पर हैं.
 

4.विराट कोहली

विराट कोहली
4

भारत के विराट कोहली ने बतौर कप्तान ने 113 पारियों में 5864 रन बनाए हैं और विराट लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. 
 

TRENDING NOW

5.जो रूट

जो रूट
5

इंग्लैंड के जो रूट ने बतौर कप्तान ने 118 पारियों में 5295 रन ठोके हैं और वो 5वें स्थान पर हैं. 
 

6.क्लाइव लॉयड

क्लाइव लॉयड
6

वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड ने बतौर कप्तान 111 पारियों में 5233 रन बनाए हैं. 
 

7.स्टीफन फ्लेमिंग

स्टीफन फ्लेमिंग
7

न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग ने बतौर कप्तान 135 पारियों में 5156 रन बनाए हैं और वो सातवें स्थान पर हैं. 
 

8.एलिस्टर कुक

एलिस्टर कुक
8

इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने बतौर कप्तान 111 पारियों में 4844 रन जड़े हैं. 
 

9.ब्रायन लारा

ब्रायन लारा
9

वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने बतौर कप्तान 85 पारियों में 4685 रन अपने नाम किए हैं. 
 

10.मिस्बाह उल हक

मिस्बाह उल हक
10

पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक ने बतौर कप्तान 99 पारियों में 4214 रन बनाए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.
 

