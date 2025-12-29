2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

यूपी- कानपुर में IIT छात्र ने खुदकुशी की, 26 साल के जय सिंह मीणा ने फांसी लगाई, राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है छात्र, सुसाइड नोट में लिखा- Sorry Everyone | बहराइच: 7वां आदमखोर भेड़िया भी मारा गया, वन विभाग की टीम को मिली कामयाबी, अब तक 12 लोगों का शिकार कर चुका था भेड़िया | वृंदावन में नए साल पर सनी लियोनी के कार्यक्रम का विरोध, साधु-संतों ने जिलाधिकारी को लिखी चिट्ठी
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 29, 2025, 03:43 PM IST
1.हैरी ब्रूक
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने इस साल 2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़े हैं. उन्होंने 47 पारियों में कुल 41 कैच लपके हैं.
2.एडन मार्करम
साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम ने 2025 में 33 पारियों में कुल 35 कैच पकड़े हैं.
3.माइकल ब्रेसवेल
न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल ने इस साल 2025 में 42 पारियों में 34 बल्लेबाजों के कैच लपके हैं.
4.डेरिल मिशेल
न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने इस साल 2025 में 45 पारियों में 27 कैच लिए हैं.
5.आगा सलमान
पाकिस्तान के आगा सलमाव ने इस साल 2025 में 61 पारियों में 27 कैप पकड़े हैं.
6.ब्रायन बेनेट
जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने इस साल 2025 में 43 पारियों में 26 कैप अपने नाम किए हैं.
7.स्टीव स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने इस साल 2025 में 23 पारियों में 24 कैच लिए हैं.
8.कैमरून ग्रीन
ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन ने इस साल 2025 में 27 पारियों में 23 कैच लिए हैं.
9.बाबर आजम
पाकिस्तान के बाबर आजम ने इस साल 2025 में 35 पारियों में 23 कैच लपके हैं.
10.तंजिद हसन
बांग्लादेश के तंजिद हसन ने इस साल 2025 में 34 पारियों में 22 कैच अपने नाम किए हैं.