T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 15, 2025, 04:43 PM IST
1.राशिद खान
अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टी20I की 108 पारियों में 182 विकेट चटकाया है.
2.टिम साउदी
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने टी20I की 123 पारियों में 164 विकेट अपने नाम किए हैं.
3.मुस्तफिजुर रहमान
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने टी20I की 125 पारियों में 158 विकेट झटके हैं.
4.ईश सोढ़ी
न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी ने टी20I की 126 पारियों में 157 विकेट अपने नाम किए हैं.
5.शाकिब अल हसन
बांग्लादेश के स्पिन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टी20I की 126 पारियों में 149 विकेट चटकाए हैं.
6.वानिंदु हसरंगा
श्रीलंका के स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टी20I की 88 पारियों में 146 विकेट चटकाए हैं.
7.आदिल रशीद
इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद ने टी20I की 127 पारियों में 145 विकेट अपने नाम किए हैं.
8.एडम जम्पा
ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जम्पा ने टी20I की 105 पारियों में 134 विकेट चटकाया है.
9.हारिस रऊफ
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने टी20I की 92 पारियों में 133 विकेट अपने नाम किया है.
10.मार्क अडायर
आयरलैंड के तेज गेंदबाज मार्क अडायर ने टी20I की 92 पारियों में 132 विकेट चटकाए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.