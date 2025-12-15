FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

क्रिकेट

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कई गेंदबाजों ने घातक प्रदर्शन किया है और सैकड़ों बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है. ऐसे ही टॉप-10 गेंदबाजों के बारे में बताने वाले है, जिन्होंने टी20आई में सबसे ज्यादा विकेट लिया है. लेकिन खास बात ये है कि इस लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी नहीं हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 15, 2025, 04:43 PM IST

1.राशिद खान

राशिद खान
1

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टी20I की 108 पारियों में 182 विकेट चटकाया है. 
 

2.टिम साउदी

टिम साउदी
2

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने टी20I की 123 पारियों में 164 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

3.मुस्तफिजुर रहमान

मुस्तफिजुर रहमान
3

बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने टी20I की 125 पारियों में 158 विकेट झटके हैं. 
 

4.ईश सोढ़ी

ईश सोढ़ी
4

न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी ने टी20I की 126 पारियों में 157 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

5.शाकिब अल हसन

शाकिब अल हसन
5

बांग्लादेश के स्पिन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टी20I की 126 पारियों में 149 विकेट चटकाए हैं. 
 

6.वानिंदु हसरंगा

वानिंदु हसरंगा
6

श्रीलंका के स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टी20I की 88 पारियों में 146 विकेट चटकाए हैं. 
 

7.आदिल रशीद

आदिल रशीद
7

इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद ने टी20I की 127 पारियों में 145 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

8.एडम जम्पा

एडम जम्पा
8

ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जम्पा ने टी20I की 105 पारियों में 134 विकेट चटकाया है. 
 

9.हारिस रऊफ

हारिस रऊफ
9

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने टी20I की 92 पारियों में 133 विकेट अपने नाम किया है.
 

10.मार्क अडायर

मार्क अडायर
10

आयरलैंड के तेज गेंदबाज मार्क अडायर ने टी20I की 92 पारियों में 132 विकेट चटकाए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. 
 

