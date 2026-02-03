T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

1 . शाकिब अल हसन

बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का नाम फेहरिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की 41 पारियों में कुल 50 विकेट चटकाए हैं.

