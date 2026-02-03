FacebookTwitterYoutubeInstagram
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. इस इवेंट से पहले हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम लिए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. हैरानी वाली बात ये है कि इस सूची में एक भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है.

मोहम्मद साबिर | Feb 03, 2026, 05:08 PM IST

1.शाकिब अल हसन

शाकिब अल हसन
1

बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का नाम फेहरिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की 41 पारियों में कुल 50 विकेट चटकाए हैं. 
 

2.शाहिद अफरीदी

शाहिद अफरीदी
2

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 39 विकेट झटके हैं. 
 

3.लसिथ मलिंगा

लसिथ मलिंगा
3

पूर्व श्रीलंकाई खिलाड़ी लसिथ मलिंगा ने टी20 वर्ल्ड कप की 31 पारियों में 38 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

4.वानिंदु हसरंगा

वानिंदु हसरंगा
4

श्रीलंका के स्टार स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टी20 वर्ल्ड कप की 19 पारियों में 37 विकेट चटकाए हैं. 
 

5.राशिद खान

राशिद खान
5

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टी20 वर्ल्ड कप की 23 पारियों में 37 विकेट चटकाए हैं. 
 

6.एडम जम्पा

एडम जम्पा
6

ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर एडम जम्पा ने टी20 वर्ल्ड कप की 21 पारियों में 36 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

7.सईद अजमल

सईद अजमल
7

पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर सईद अजमल ने टी20 वर्ल्ड कप की 23 पारियों में 36 विकेट झटके हैं. 
 

8.टिम साउदी

टिम साउदी
8

न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज टिम साउदी ने टी20 वर्ल्ड कप की 25 पारियों में 36 विकेट चटकाए हैं. 
 

9.एनरिक नॉर्खिया

एनरिक नॉर्खिया
9

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया ने टी20 वर्ल्ड कप की 19 पारियों में 35 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

10.अजंता मेंडिस

अजंता मेंडिस
10

पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज अजंता मेंडिस ने टी20 वर्ल्ड कप की 21 पारियों में 35 विकेट ही लिए हैं. 
 

