यूपी BJP के नए अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, ओबीसी चेहरे पर दांव, निर्विरोध चुने जाने की प्रबल संभावना

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, फिर लागू हुआ GRAP-3, स्कूलों और ऑफिस को लेकर अहम फैसला संभव

Lionel Messi के लिए फैंस ने स्टेडियम में की तोड़फोड़, अफरा-तफरी का वीडिया वायरल

बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी

WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

UPI फ्रॉड से कैसे बचें? जानिए सुरक्षित लेनदेन के 5 आसान तरीके

क्रिकेट

WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का चौथा संस्करण खेला जा रहा है. लेकिन इस बीच आज हम आपको बताएंगे कि WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. हालांकि हैरान करने वाली बात ये है कि इस लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं है.

मोहम्मद साबिर | Dec 13, 2025, 08:08 PM IST

1.जो रूट

जो रूट
1

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 130 पारियों में 6241 रन बनाए हैं और पहले स्थान पर हैं. 
 

2.स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ
2

ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 99 पारियों में 4381 रन अपने नाम किए हैं. 
 

3.मार्नस लाबुशेन

मार्नस लाबुशेन
3

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 100 पारियों में 4353 रन बनाए हैं. 
 

4.बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स
4

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 107 पारियों में 3693 रन बनाए हैं. 
 

5.ट्रेविस हेड

ट्रेविस हेड
5

ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 91 पारियों में 3499 रन ठोके हैं. 
 

6.उस्मान ख्वाजा

उस्मान ख्वाजा
6

ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 82 पारियों में 3290 रन जड़े हैं. 
 

7.जैक क्रॉली

जैक क्रॉली
7

इंग्लैंड के जैक क्रॉली ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 99 पारियों में 3161 रन अपने नाम किए हैं. 
 

8.बाबर आजम

बाबर आजम
8

पाकिस्तान के बाबर आजम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 70 पारियों में 3129 रन ठोके हैं. 
 

9.ओली पोप

ओली पोप
9

इंग्लैंड के ओली पोप ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 95 पारियों में 2973 रन अपने नाम किए हैं. 
 

10.केन विलियमसन

केन विलियमसन
10

न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने 54 पारियों में 2936 रन बनाए हैं और 10वें स्थान पर हैं. 
 

