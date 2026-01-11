इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, संगकारा से आगे निकले विराट कोहली

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 11, 2026, 08:26 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 782 पारियों में 34357 रन बनाए हैं.
2.विराट कोहली
भारतीय स्टार विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 624 पारियों में 28,068 रन बना दिए हैं और संगकारा को पछाड़ दिया है.
3.कुमार संगकारा
श्रीलंका के कुमार संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 666 पारियों में 28016 रन ठोके हैं.
4.रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 668 पारियों में 27483 रन बनाए हैं.
5.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 725 पारियों में 25957 रन जड़े हैं.
6.जैक कैलिस
साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 617 पारियों में 25534 रन बनाए हैं.
7.राहुल द्रविड़
भारतीय राहुल द्रविड़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 605 पारियों में 24208 रन जड़े हैं.
8.ब्रायन लारा
वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 521 पारियों में 22358 रन अपने नाम किए हैं.
9.जो रूट
इंग्लैंड के जो रूट ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 503 पारियों में 22166 रन बनाए हैं.
10.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 651 पारियों में 21032 रन अपने नाम किए हैं.