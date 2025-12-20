T20I में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 2 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

2 . युवराज सिंह

2

भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली थी और एक ओवर में 6 छक्के भी लगाए थे.

