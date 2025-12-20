FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्दनाक हादसा, सड़क धंसने से बुजुर्ग पर पलटा गिट्टी से भरा डंपर | जहां BJP सरकार, वहां जंगल राज है- TMC

क्रिकेट

T20I में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 2 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 में हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया और इतिहास रच दिया. ऐसे में आज हम आपको कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किन बल्लेबाजों ने सबसे तेज अर्धशतक ठोके हैं. यहां आप टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 20, 2025, 06:38 PM IST

1.दीपेंद्र सिंह ऐरी

दीपेंद्र सिंह ऐरी
1

नेपाल क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी ने मंगोलिया के खिलाफ 2023 में सिर्फ 9 गेंदों में अर्धशतक ठोका था. 
 

2.युवराज सिंह

युवराज सिंह
2

भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली थी और एक ओवर में 6 छक्के भी लगाए थे. 
 

3.तदिवानाशे मारुमनी

तदिवानाशे मारुमनी
3

जिम्बाब्वे के तदिवानाशे मारुमनी ने गंबिया के खिलाफ 2024 में 13 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया था. 
 

4.कॉलिन मुनरो

कॉलिन मुनरो
4

न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो ने श्रीलंका के खिलाफ 2016 में 14 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी. 
 

5.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
5

साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में सिप्फ 15 गेंदों में अर्धशतक बना डाला था. 
 

6.शाई होप

शाई होप
6

वेस्टइंडीज के शाई होप ने बांग्लादेश के खिलाफ 2018 में 16 गेंदों में फिफ्टी लगा दी थी. 
 

7.मोईन अली

मोईन अली
7

इंग्लैंड के मोईन अली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2022 में सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक बना डाला था. 
 

8.मार्को जानसन

मार्को जानसन
8

साउथ अफ्रीका के मार्को जानसन ने भारत के खिलाफ 2024 में 16 बॉल पर फिफ्टी लगाई थी. 
 

9.टिम डेविड

टिम डेविड
9

ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2025 में 16 गेंदों में फिफ्टी पूरी किया था. 
 

10.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
10

भारत के ऑलराउंडर ने हार्दिक पांड्या ने 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 16 गेंदों अर्धशतक जड़ा है. 
 

