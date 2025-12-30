Test में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय ने तीन बार किया कारनामा

6 . वीरेंद्र सहवाग

6

भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में तीन बार ये कारनामा कर चुके हैं. तीसरी बार उन्होंने 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 194 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था.

