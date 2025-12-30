FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

Test में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय ने तीन बार किया कारनामा

टेस्ट क्रिकेट धैर्य वाला खेल है. एक बल्लेबाज जितनी देर क्रीज पर वक्त बिताएगा, वो उतने ही रन बनाता है. लेकिन अब खेल बदल गया है. अब टेस्ट में खिलाड़ी तेजी से बैटिंग करने लगे हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अब तक सबसे तेज दोहरा शतक किन प्लेयर्स ने लगाया है. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Dec 30, 2025, 11:08 AM IST

1.नाथन एस्टल

नाथन एस्टल
1

न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल ने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा किया था. उन्होंने सिर्फ 153 गेंदों में दोहरा शतक लगाया है. 
 

2.बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स
2

इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2016 में 163 गेंदों में ही दोहरा शतक पूरा कर लिया था. 
 

3.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
3

भारत के वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका के खिलाफ 2009 नें 168 गेंदों में दोहरा शतक ठोका था. 
 

4.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
4

भारत के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने 2006 में 182 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था और उनका नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 
 

5.ब्रेंडन मैकुलम

ब्रेंडन मैकुलम
5

न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम ने 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ 186 गेंदों में डबल सेंचुरी लगा दी थी. 
 

6.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
6

भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में तीन बार ये कारनामा कर चुके हैं. तीसरी बार उन्होंने 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 194 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था. 
 

7.ओली पोप

ओली पोप
7

इंग्लैंड के ओली पोप ने आयरलैंड के खिलाफ 2023 में 207 गेंदों में दोहरा शतक जड़ दिया था. 
 

8.हर्शल गिब्स

हर्शल गिब्स
8

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज हर्शल गिब्स ने पाकिस्तान के खिलाफ 2003 में 211 गेंदों में डबल सेंचुरी लगाई थी. 
 

9.रॉस टेलर

रॉस टेलर
9

न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने बांग्लादेश के खिलाफ 2019 में 211 गेंदों में ही दोहरा शतक लगाया था.
 

10.एडम गिलक्रिस्ट

एडम गिलक्रिस्ट
10

ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2002 में 212 गेंदों में दोहरा शतक अपने नाम किया था. 
 

