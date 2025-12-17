IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम

1 . क्रिस गेल

1

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने आरसीबी के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में नाबाद 175 रनों की पारी खेली थी, जो अब तक सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड है.

