IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम

मोहम्मद साबिर | Dec 17, 2025, 04:17 PM IST
1.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने आरसीबी के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में नाबाद 175 रनों की पारी खेली थी, जो अब तक सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड है.
2.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम ने केकेआर के लिए खेलते हुए आरसीबी के खिलाफ 2008 में नाबाद 158 रनों की पारी खेली थी.
3.अभिषेक शर्मा
भारत के अभिषेक शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ 2025 में 141 रनों की पारी खेली थी.
4.क्विंटन डिकॉक
साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने एलएसजी के लिए खेलते हुए केकेआर के खिलाफ 2022 में नाबाद 140 रनों की पारी खेली थी.
5.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए खेलते हुए एमआई के खिलाफ 2015 में नाबाद 133 रनों की पारी खेली थी.
6.केएल राहुल
भारत के केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए आरसीबी के खिलाफ 2020 में 132 रनों की नाबाद पारी खेली थी.
7.एबी डिविलियर्स
एबी डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए खेलते हुए गुजराज लायंस के खिलाफ 2016 में नाबाद 129 रन ठोके थे.
8.शुभमन गिल
भारत के शुभमन गिल ने गुजरात के लिए खेलते हुए एमआई के खिलाफ 2023 में 129 रन बनाए थे.
9.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने आरसीबी के लिए खेलते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 2012 में नाबाद 128 रन बनाए हैं.
10.ऋषभ पंत
भारत के ऋषभ पंत ने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ 2018 में नाबाद 128 रनों की पारी खेली थी.