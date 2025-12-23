WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

CBI की बड़ी कार्रवाई: इंटरपोल के जरिए दुबई से पकड़ा गया ड्रग तस्करी का आरोपी रितिक बजाज | कोडीनयुक्त सिरप मामले में बड़ा एक्शन, शुभम जायसवाल के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी | गुरुग्राम- गैंगस्टर सोनू राठी पर बड़ी कार्रवाई, हरियाणा पुलिस ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया | 2007 के उन्नाव रेप केस में आरोपी पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर को राहत, हाई कोर्ट से मिली ज़मानत | दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, प्रदूषण पर दोहरे मापदंड का लगाया आरोप
मोहम्मद साबिर | Dec 23, 2025, 02:05 PM IST
1.जो रूट
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 132 पारियों में 6299 रन बनाए हैं.
2.मार्नस लाबुशेन
ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 102 पारियों में 4385 रन अपने नाम किए हैं.
3.स्टीव स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 99 पारियों में 4381 रन बनाए हैं.
4.बेन स्टोक्स
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 109 पारियों में 3781 रन जड़े हैं.
5.ट्रेविस हेड
ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 93 पारियों में 3679 रन जड़े हैं.
6.उस्मान ख्वाजा
ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास की 84 पारियों में 3412 रन अपने नाम किए हैं.
7.जैक क्रॉली
इंग्लैंड के जैक क्रॉली ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास की 101 पारियों में 3255 रन बनाए हैं.
8.बाबर आजम
पाकिस्तान के बाबर आजम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास 70 पारियों में 3129 रन बनाए हैं.
9.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास के 56 पारियों में 3007 रन जड़े हैं.
10.ओली पोप
इंग्लैंड के ओली पोप ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 97 पारियों में 2993 रन अपने नाम किए हैं.