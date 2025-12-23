FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

क्रिकेट

क्रिकेट

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला एडिशन साल 2019 से खेला जा रहा है और अब तक इसे 5 साल हो गए हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 23, 2025, 02:05 PM IST

1.जो रूट

जो रूट
1

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 132 पारियों में 6299 रन बनाए हैं. 
 

2.मार्नस लाबुशेन

मार्नस लाबुशेन
2

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 102 पारियों में 4385 रन अपने नाम किए हैं. 
 

3.स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ
3

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 99 पारियों में 4381 रन बनाए हैं. 
 

4.बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स
4

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 109 पारियों में 3781 रन जड़े हैं. 
 

5.ट्रेविस हेड

ट्रेविस हेड
5

ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 93 पारियों में 3679 रन जड़े हैं. 
 

6.उस्मान ख्वाजा

उस्मान ख्वाजा
6

ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास की 84 पारियों में 3412 रन अपने नाम किए हैं. 
 

7.जैक क्रॉली

जैक क्रॉली
7

इंग्लैंड के जैक क्रॉली ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास की 101 पारियों में 3255 रन बनाए हैं. 
 

8.बाबर आजम

बाबर आजम
8

पाकिस्तान के बाबर आजम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास 70 पारियों में 3129 रन बनाए हैं. 
 

9.केन विलियमसन

केन विलियमसन
9

न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास के 56 पारियों में 3007 रन जड़े हैं. 
 

10.ओली पोप

ओली पोप
10

इंग्लैंड के ओली पोप ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 97 पारियों में 2993 रन अपने नाम किए हैं. 
 

