Test में 2010 के बाद सबसे ज्यादा 99 रनों पर आउट होने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का नाम भी शामिल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 09, 2025, 03:25 PM IST
1.वीरेंद्र सहवाग
भारत के वीरेंद्र सहवाग का नाम पहले स्थान पर है. वो साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ 99 रनों पर आउट हो गए थे.
2.मिस्बाह उल हक
पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक 2011 में न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो बार 99 रनों पर आउट हुए हैं.
3.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स श्रीलंका के खिलाफ 2011 में 99 रनों पर पवेलियन लौट गए थे.
4.एमएस धोनी
भारत के एमएस धोनी 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ 99 रनों पर आउट हो गए थे. धोनी का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर है.
5.मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भारत के खिलाफ 2013 में 99 रनों के स्कोर पर आउट हो गए थे.
6.मुरली विजय
भारत के मुरली विजय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में 99 रनों पर आउट हुए थे.
7.शॉन मार्श
ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श भारत के खिलाफ 2014 में 99 रनों पर पवेलियन लौटे थे.
8.जॉनी बेयरस्टो
इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2017 में 99 रनों पर आउट हुए थे.
9.बाबर आजम
पाकिस्तान के बाबर आजम 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 रनों पर अपना विकेट गंवा गए थे.
10.ट्रेविस हेड
ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 99 रनों पर आउट हुए थे और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.