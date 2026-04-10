Test में 99 रनों पर आउट होने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी

1 . सौरव गांगुली

1

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. गांगुली टेस्ट में दो बार 99 रनों पर आउट हुए हैं. पहली बार सौरव श्रीलंका के खिलाफ 1997 में 99 रनों पर आउट हुए थे, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 2002 में 99 रन पर आउट हो गए थे.

