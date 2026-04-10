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Test में 99 रनों पर आउट होने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी

क्रिकेट की शुरुआत ही टेस्ट फॉर्मेट से हुई थी. हालांकि टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जो शतक की दहलीत पर आउट हुए हैं. आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट में अब तक सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर कौनसे खिलाड़ी आउट हुए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 10, 2026, 06:07 PM IST

1.सौरव गांगुली

सौरव गांगुली
1

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. गांगुली टेस्ट में दो बार 99 रनों पर आउट हुए हैं. पहली बार सौरव श्रीलंका के खिलाफ 1997 में 99 रनों पर आउट हुए थे, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 2002 में 99 रन पर आउट हो गए थे. 
 

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2.मिस्बाह उल हक

मिस्बाह उल हक
2

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक भी दो बार 99 रनों पर आउट हुए हैं. मिस्बाह 2011 में न्यूजीलैंड और फिर 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 99 रनों पर शिकार हुए थे. 
 

3.केविन पीटरसन

केविन पीटरसन
3

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन 2010 में बांग्लादेश के खिलाफ 99 रनों पर आउट हुए थे.
 

4.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
4

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग 2010 में श्रीलंका के खिलाफ 99 रन पर आउट हुए थे.
 

TRENDING NOW

5.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
5

साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने साल 2011 में श्रीलंका के खिलाफ 99 रनों पर पवेलियन लौट गए थे.
 

6.एमएस धोनी

एमएस धोनी
6

भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम भी शामिल है. 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ 99 रनों पर आउट हुए थे. 
 

7.शॉन मार्श

शॉन मार्श
7

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज शॉन मार्श 2014 में भारत के खिलाफ 99 रन पर पवेलियन लौटे थे. 
 

8.जॉनी बेयरस्टो

जॉनी बेयरस्टो
8

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2017 में 99 रन पर पवेलियन लौट गए थे. 
 

9.बाबर आजम

बाबर आजम
9

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 रनों पर आउट हुए थे. 
 

10.ट्रेविस हेड

ट्रेविस हेड
10

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज ट्रेविस हेड 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 99 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे. 
 

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