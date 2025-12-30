2025 में सबसे ज्यादा ODI शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में टॉपर है ये भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 30, 2025, 10:42 AM IST
1.विराट कोहली
भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया और सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं. इस साल 2025 में विराट ने वनडे में 13 पारियों में 3 शतक लगाए हैं.
2.कीसी कार्टी
वेस्टइंडीज के कीसी कार्टी ने साल 2025 में 15 पारियों में 3 शतक ठोके हैं और दूसरे स्थान पर हैं.
3.जो रूट
इंग्लैंड के दिग्गज बैटर जो रूट ने साल 2025 में 15 पारियों में 3 ही शतक लगाया है.
4.क्विंटन डिकॉक
साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने इस साल 2025 में 6 पारियों में 2 शतक अपने नाम किए हैं.
5.रिची बेरिंग्टन
स्कॉटलैंड के रिची बेरिंग्टन ने इस साल 2025 में 10 पारियों में 2 शतक अपने नाम किए हैं.
6.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने इस साल 2025 में 10 पारियों में दो शतक ठोके हैं.
7.जॉर्ज मुंसे
स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंसे ने इस साल 2025 में 11 पारियों में दो शतक जड़े हैं.
8.शुभमन गिल
भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल ने इस साल 2025 में 11 पारियों में 2 शतक ठोके हैं.
9.चरिथ असलंका
श्रीलंका के चरिथ असलंका ने इस साल 2025 में 12 पारियों में 2 शतक लगाए हैं.
10.कुसल मेंडिस
श्रीलंका के कुसल मेंडिस ने इस साल 2025 में 13 पारियों में 2 शतक लगाने का कारनामा किया है.