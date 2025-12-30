2025 में सबसे ज्यादा ODI शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में टॉपर है ये भारतीय

1 . विराट कोहली

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया और सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं. इस साल 2025 में विराट ने वनडे में 13 पारियों में 3 शतक लगाए हैं.

