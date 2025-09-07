एक T20I सीरीज के सभी मैचों में टॉस जीतने वाले 10 कप्तान, आंकड़े देख नहीं होगा यकीन

नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी! Delhi Airport से शुरू होगी 24x7 लग्जरी बस सेवा, जान लें किराया
मोहम्मद साबिर | Sep 07, 2025, 03:55 PM IST
1.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने साल 2008-09 में कनाडा में खेली गई 3 टी20 मैचों की सीरीज में सभी टॉस जीते थे.
2.विलियम पोर्टरफील्ड
आयरलैंड के विलियम पोर्टरफील्ड ने ये कारनामा दो बार किया है. उन्होंने पहले 2009-10 में 4 मैचों की सीरीज में सभी टॉस जीते थे और उसके बाद 2015-16 में 3 मैचों की सीरीज में सभी टॉस अपने नाम किए थे.
3.स्टुअर्ट ब्रॉड
इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2011-12 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में सभी टॉस जीते थे.
4.मोहम्मद हफीज
पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज ने 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में सभी टॉस जीते थे.
5.फाफ डुप्लेसिस
साउथ अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस ने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के सभी टॉस अपने नाम किए थे.
6.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम ने बांग्लादेश के खिलाफ 2013 में 4 मैचों की सीरीज के सभी टॉस जीत लिए थे.
7.डैरेन सैमी
वेस्टइंडीज के डैरेन सैमी ने भारत के खिलाफ 2015 में 6 मैचों की टी20 सीरीज के सभी टॉस जीते थे.
8.मशरफे मुर्तजा
बांग्लदेश के मशरफे मुर्तजा ने 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में अपने नाम सभी टॉस किए थे.
9.इयोन मोर्गन
इंग्लैंड के इयोन मोर्गन ने 2016 में भारत के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में सभी मैचों में टॉस अपने नाम किए थे.
10.उपुल थरंगा
श्रीलंका के उपुल थरंगा में 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के सभी मैच में टॉस जीत लिए थे.