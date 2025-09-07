एक T20I सीरीज के सभी मैचों में टॉस जीतने वाले 10 कप्तान, आंकड़े देख नहीं होगा यकीन

2 . विलियम पोर्टरफील्ड

आयरलैंड के विलियम पोर्टरफील्ड ने ये कारनामा दो बार किया है. उन्होंने पहले 2009-10 में 4 मैचों की सीरीज में सभी टॉस जीते थे और उसके बाद 2015-16 में 3 मैचों की सीरीज में सभी टॉस अपने नाम किए थे.

