WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

1 . अमेलिया केर

1

मुंबई इंडियंस की अमेलिया केर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने डब्ल्यूपीएल की 30 पारियों में 42 विकेट अपने नाम किया है.

