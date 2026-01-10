FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत के लिए ही खतरनाक नहीं, त्वचा को आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बूढ़ा कर रहा Air pollution, इससे कैसे निपटें?

क्या है आर्टिकल 32? जिसके तहत ED ने I-PAC मामले में सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट

WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक ने पार किया 1000 रनों का आंकड़ा

क्रिकेट

क्रिकेट

WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का आगाज हो चुका है. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि डब्ल्यूपीएल के इतिहास में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं. यहां आप टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Jan 10, 2026, 06:00 PM IST

1.अमेलिया केर

अमेलिया केर
1

मुंबई इंडियंस की अमेलिया केर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने डब्ल्यूपीएल की 30 पारियों में 42 विकेट अपने नाम किया है. 
 

2.हेली मैथ्यूज

हेली मैथ्यूज
2

मुबंई इंडियंस की हेली मैथ्यूज ने डब्ल्यूपीएल की 29 पारियों में 41 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.सोफी एक्लेस्टोन

सोफी एक्लेस्टोन
3

यूपी वॉरियर्स की सोफी एक्लेस्टोन ने डब्ल्यूपीएल की 26 पारियों में 37 विकेट झटके हैं. 
 

4.जेस जोनासन

जेस जोनासन
4

दिल्ली कैपिटल्स की जेस जोनासन ने डब्ल्यूपीएल की 24 पारियों में 33 विकेट अपने नाम किया है. 
 

5.नेट साइवर-ब्रंट

नेट साइवर-ब्रंट
5

मुंबई इंडियंस की नेट साइवर-ब्रंट ने डब्ल्यूपीएल की 30 पारियों में 33 विकेट ही लिए हैं. 
 

6.शिखा पांडे

शिखा पांडे
6

दिल्ली और यूपी के लिए खेलते हुए शिखा पांडे ने डब्ल्यूपीएल की 28 पारियों में 31 विकेट चटकाए हैं. 
 

7.मेरिजन कैप

मेरिजन कैप
7

दिल्ली कैपिटल्स की मेरिजन कैप ने डब्ल्यूपीएल की 24 पारियों में 28 विकेट झटके हैं. 
 

8.दीप्ति शर्मा

दीप्ति शर्मा
8

यूपी वॉरियर्स दीप्ति शर्मा ने डब्ल्यूपीएल की 26 पारियों में 27 विकेट चटकाए हैं. 
 

9.साइका इशाक

साइका इशाक
9

मुंबई इंडियंस के साइका इशाक ने डब्ल्यूपीएल की 23 पारियों में 25 विकेट अपने नाम किया है. 
 

10.एश्ले गार्डनर

एश्ले गार्डनर
10

गुजरात जायंट्स की एश्ले गार्डनर ने डब्ल्यूपीएल की 25 पारियों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

