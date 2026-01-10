WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 10, 2026, 06:00 PM IST
1.अमेलिया केर
मुंबई इंडियंस की अमेलिया केर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने डब्ल्यूपीएल की 30 पारियों में 42 विकेट अपने नाम किया है.
2.हेली मैथ्यूज
मुबंई इंडियंस की हेली मैथ्यूज ने डब्ल्यूपीएल की 29 पारियों में 41 विकेट चटकाए हैं.
3.सोफी एक्लेस्टोन
यूपी वॉरियर्स की सोफी एक्लेस्टोन ने डब्ल्यूपीएल की 26 पारियों में 37 विकेट झटके हैं.
4.जेस जोनासन
दिल्ली कैपिटल्स की जेस जोनासन ने डब्ल्यूपीएल की 24 पारियों में 33 विकेट अपने नाम किया है.
5.नेट साइवर-ब्रंट
मुंबई इंडियंस की नेट साइवर-ब्रंट ने डब्ल्यूपीएल की 30 पारियों में 33 विकेट ही लिए हैं.
6.शिखा पांडे
दिल्ली और यूपी के लिए खेलते हुए शिखा पांडे ने डब्ल्यूपीएल की 28 पारियों में 31 विकेट चटकाए हैं.
7.मेरिजन कैप
दिल्ली कैपिटल्स की मेरिजन कैप ने डब्ल्यूपीएल की 24 पारियों में 28 विकेट झटके हैं.
8.दीप्ति शर्मा
यूपी वॉरियर्स दीप्ति शर्मा ने डब्ल्यूपीएल की 26 पारियों में 27 विकेट चटकाए हैं.
9.साइका इशाक
मुंबई इंडियंस के साइका इशाक ने डब्ल्यूपीएल की 23 पारियों में 25 विकेट अपने नाम किया है.
10.एश्ले गार्डनर
गुजरात जायंट्स की एश्ले गार्डनर ने डब्ल्यूपीएल की 25 पारियों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं.